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Автор Дарья Утина

Домашние любимцы: кого подарить ребенку

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Трудно не заметить, что дети намного быстрее налаживают контакт с животными, чем взрослые люди. Именно поэтому, рано или поздно каждый родитель сталкивается с просьбой ребенка купить ему домашнего питомца — рыбок, кошку, хомячка, собаку и т. п. Кого же из них выбрать?

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Несмотря на большую любовь детям трудно самим полностью заботиться о чистоте и здоровье питомца. Поэтому этот вопрос следует обсудить на семейном совете и сразу разграничить обязанности, кто будет кормить животное, а кто купать и убирать за ним дом.

Перед родителями встает задача — выбрать идеального питомца, который станет не только "мягкой игрушкой", а настоящим другом и полноправным членом семьи.

Мама, ну купи!

Психологи отмечают, что интерес к домашним животным дети проявляют в разные периоды своего развития. Родителям же не нужно забывать, что желания ребенка меняются со скоростью света и постоянное потакание капризам сына или дочки приведет к тому, что дом превратится в настоящий зоопарк.

Для того чтобы разумно удовлетворить потребности ребенка в общении с питомцами, нужно следовать одному простому правилу: учитывайте силу желания вашего чада.

Часто встречается ситуация, когда ребенок, поиграв с соседским котом, слезно просит родителей купить такого же. Немного охладить пыл ребенка поможет подробный рассказ об уходе и содержании кота в доме. Если спустя пару недель ребенок не передумает, можно серьезно задуматься о покупке пушистого питомца.

Выбор питомца в зависимости от возраста ребенка

Для деток в возрасте от трех до пяти лет идеально подойдут рыбки, кролики и попугайчики.

Для более взрослых детей, от шести до десяти лет, можно приобрести собаку, которую они смогут выгуливать самостоятельно или под присмотром родителей.

Родителям нужно учитывать и тот факт, что детям очень важны телесные контакты, поэтому лучше не приобретать змей и лягушек.

Дети в возрасте от 10 до 13 лет легко уживаются с любыми животным. Большие говорящие попугаи, хорьки, фенеки, черепахи способствуют развитию эмоциональной открытости ребенка, научат его терпимости, трудолюбию и ответственности.

Совместный уход детей и родителей за животным способствует укреплению семейных отношений и лучшему взаимопониманию между родителями и подростками.

Что необходимо знать при выборе животного?

Крысы

На первый взгляд не очень дружелюбные и отталкивающие животные. Но при более тесном общении с ними вы понимаете, что это очень терпеливые и умные питомцы, которые могут целый день принимать поглаживания и тисканья ребенка, обходиться без корма и воды.

Больше всего крыса подойдет подростку, так как она легко поддается дрессировке.

Хомяки

Грызуны с непредсказуемым характером и настроением, могут проявлять агрессию. Хомякам необходим постоянный уход, в противном случае в квартире может появиться характерный неприятный запах.

Кролики

Пугливые животные, которые прекрасно чувствуют себя в большой клетке или вольере, содержание которого является весьма затратным и трудоемким делом.

Собаки

Любая собака (за исключением бойцовских пород) станет верным и надежным другом, которого можно погладить, мгновенно получив море положительных эмоций.

Кошки

Не стоит заводить котенка для ребенка до трех лет, так как кошки иногда проявляют нетерпимость и могут поцарапать маленького непоседу.

Перед покупкой питомца следует провести обязательный аллерготест, чтобы юному заводчику не пришлось прощаться с новым другом.

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