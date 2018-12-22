Почему линяет кошка

Если у вас есть дома кошка, то вы точно сталкивались с проблемой шерсти, которая может быть просто везде. Вместо того, чтобы обвинять вашего питомца в том, что он теряет шерсть (он все равно сам ничего не изменит), лучше разобраться в причинах и попытаться решить проблему.

Запомните: линяют все кошки! Исключение — сфинксы, просто потому что шерсти у них нет.

Шерсть не просто украшение для кошки. Она также защищает ее от агрессивной окружающей среды, а также сохраняет температуру тела. Шерсть состоит из всего лишь двух слоев, первый из которых — тонкий подшерсток. Второй — внешний слой — достаточно грубый, потому что защищает животное от внешних раздражителей.

Обычно кошки линяют летом, потому что это самое время обновления подшерстка. Для лета — более тонкая шерсть. Также будет нормальным, если кошка линяет перед наступлением зимы — для приобретения более толстой шерсти.

Но если питомец линяет очень сильно и долго, то это может быть сигналом заболевания.

Причины могут самыми разнообразными: плохая еда, сезонная линька, слабый иммунитет, проблемы с гормонами, аллергия, паразиты. Поэтому чтобы точно определить причину, нужно присмотреться к поведению кошки. В случае, если питомец спокойно играет дома и хорошо питается, проблемы не будут серьезными. Есть большая вероятность, что это обычная линька.

К тому же, у домашних кошек, которые живут в квартирах, линька необычная. Обычно линька связана со сменой сезонов, которую кошки чувствуют, если живут на улице. Те, которые постоянно находятся в квартире, этого не замечают, поэтому их линька немного смещена. Они становятся зависимыми от отопления, питания и стресса.

Стресс играет очень большую роль в их жизни. Это и есть причина, по которой такие кошки могут линять круглый год, во время смены сезонов линька увеличивается.

Большую роль играет и питание. Если кошке не хватает каких-то витаминов, она вполне может начать терять шерсть. Особенно это заметно у кошек, хозяева которых кормят их кормом не самого высокого качества. К тому же нельзя давать кошке еду с вашего стола.

Что с этим делать? Лучше сначала выбрать корм хорошего качества. Но это совсем не значит, что на корм будет уходить много денег. Качественный корм более плотный и его требуется меньше (!), чем некачественного. Так что переход на более дорогой корм не сильно навредит вашему карману.

Также можно выбрать специальные витамины, согласно возрасту кошки. Они могут не только укрепить шерсть, но и поднять уровень иммунитета в целом.

Главное — следите за своей кошечкой и вовремя замечайте сбой в ее настроении.

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