Советы по уходу за хорьками

Домашними питомцами могут быть не только кошки, собаки, рыбки или различные представители пернатых, но и более экзотические животные. Например, хорьки.

Кстати, они становятся все более популярными, и не раз на улицах были замечены люди, выгуливающие хорьков. Конечно, раз животное не совсем обычное, то и уход за ним будет не совсем тривиальный. Давайте посмотрим, что нужно делать, чтобы обеспечить хорьку достойную жизнь дома.

Питание

Хорек — не грызун! И не нужно ему давать корм для грызунов. Не стоит и давать ту пищу, которую едите сами. Он ее с удовольствием съест, только еда эта не очень хорошо скажется на его здоровье и даже может вызвать некоторые проблемы.

Что можно давать:

специализированный корм для хорьков;

некоторые корма кошек;

фаршекашу;

сырое мясо, хрящи, кости, субпродукты, жилки.

Уход за самкой

Она нечасто самостоятельно заканчивает течку. В идеале, нужно ее вовремя простерилизовать.

Запах

У шерсти хорьков особый аромат мускуса. Он может быть не всем по вкусу. Чтобы не задыхаться от неприятных запахов, купайте своего любимца два-три раза в месяц.

А если вы стерилизовали свою самку, то она будет меньше пахнуть.

Иногда можете заметить, что, испугавшись, хорек выбрасывает неприятный запах. Не переживайте — это временно, и скоро все пройдет.

Если запах все же невыносим, есть специальные спреи, которые заглушат запах хорька.

Активность хорька

Хорьки — очень активные животные. Они хотят засунуть свой нос просто везде и всегда будут бегать под ногами. С этим ничего не поделаешь — нужно привыкнуть.

Смотрите, куда наступаете, закрывайте входные двери и двери на балкон — хорек может легко сбежать или выпасть.

Следите за вещами

Хорьки — те еще воришки, они тащат в свое убежище все, что им нравится: от еды до ваших ключей, расчески и других нетяжелых для них предметов.

Характер питомца

Как и другие домашние животные, не все хорьки будут ласковыми и пушистыми. Многих из них нужно будет дрессировать и отучать кусать вас. Как и любая дрессировка, это тоже потребует времени и сил.

В интернете можно найти такой совет — давайте ему небольшой щелчок по носу каждый раз, когда он кусается. Но так делать не надо! Можно легко нарушить хрупкую носовую перегородку хорька!

Дети

Хорошо подумайте, перед тем как заводить хорька, если у вас есть дети. Если ребенок случайно (или нет) сделает ему больно, хорек легко может укусить его.

Хорек, хоть и выглядит очень милым, не такое простое животное. В принципе, как и все остальные домашние любимцы. Ему нужен особый уход и внимание. Если вы готовы к такой ответственности, то дерзайте и заводите себе экзотическое животное. Если чувствуете, что у вас не получится, лучше тогда не стоит и пробовать.

Источник фото: сельхозпортал.рф

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