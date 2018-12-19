Отпуск в компании с домашними животными: техника безопасности

Совсем скоро настанет любимый многими Новый год. Мечты о долгожданном отдыхе и грядущем наслаждении праздником вдали от каждодневной суеты меркнут из-за беспокойства об устройстве на эти дни быта ваших питомцев.

К счастью, во многих гостиницах и гостевых домах принимают с домашними животными, так что вам не нужно выбирать между полноценным отпуском и разлукой с питомцем.

Предлагаем несколько советов по безопасности на отдыхе для путешествующих с домашними животными:

Ваш питомец должен чувствовать себя комфортно в переноске или клетке.

Удостоверьтесь, что у вас есть с собой все необходимое для поддержания здоровья питомца вдали от дома, а также — его игрушки.

Следите за своим домашним животным, когда в зоне его доступа есть праздничные украшения.

Хотя питомец может вести себя весьма спокойно дома, в непривычном месте его поведение может стать непредсказуемым.

За чем нужно следить особенно:

Праздничное убранство - ленты, мишура, декоративные шарики и т. д. — могут причинить вред, если их проглотить. Если вы будете дарить подарок питомцу, сначала удалите ленту.

Новогодняя елка — не позволяйте питомцу пить воду, в которой стоит дерево, или жевать иголки. Следите за ним, чтобы он непреднамеренно (или целенаправленно!) не опрокинул дерево.

Праздничные растения, например, падуб, омела и пуансеттия могут быть ядовитыми для домашних животных.

Контролируйте своего питомца во время шумных застолий или встреч с близкими.

Шум, незнакомая обстановка, незнакомые люди (в том числе Дед Мороз!) и другие раздражители могут напугать или запутать вашего питомца.

Важно контролировать диету вашего питомца. Праздничная еда бывает тяжелой и жирной. Это может вызвать расстройство желудка у вашего питомца или даже более серьезные проблемы.

Если вы не можете противостоять просьбам питомца угостить его со стола, ограничьте размер порций, которые вы ему даете, или попытайтесь предложить более здоровую еду.

Следите за тем, чтобы ваш питомец не перекусывал на одноразовой посуде, пластиковой пленке, фольге или любых других предметах.

Будьте бдительны и с другими любителями животных. Им может быть трудно противостоять обаянию пушистой морды, которая попрошайничает у стола.

Забронируйте гостиницу или гостевой дом как можно раньше, чтобы не остаться без отдыха и подтвердить тот факт, что вы прибудете с животным.

Политика в отношении домашних животных в месте отдыха может меняться стремительно из-за количества других гостей или появления особых указаний.

Источник фото: pxhere.com

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