Лошади реагируют на человеческую ярость даже по фото

Распространено мнение, что собаки отлично считывают человеческие эмоции. Мы не знаем точно, понимают ли собаки значение слов, однако их интуитивное чутье относительно эмоций действительно очень сильно.

Исследователи из Хельсинки утверждают в своей статье, что собаки способны различать эмоции и это не зависит от действий человека. Собаки по-разному смотрят на лица людей, выражающие различные эмоции.

Вместе с этим зоологи благодаря наблюдениям поняли, что собаки по-разному реагируют на угрозу, исходящую от другой собаки и человека. В случае, если угрожает иная собака, смотрящий продолжал созерцание, а на угрозу от человека собака реагировала отводом взгляда.

Оказалось, что не только собаки способны распознавать человеческие эмоции. Ученая из Университета Сассекса и ее коллеги написали о том, что лошади хорошо чувствуют, в каком настроении пребывает человек.

Такой вывод дало проведение эксперимента: лошадям показывали два изображения человеческих лиц, на которых явно читалась та или иная эмоция. Спонтанность реакции лошадей была гарантирована: их не готовили к эксперименту. Вместе с этим исследователи также не видели, какие изображения показывают, а узнавали это лишь после реакции лошади. Это делалось для того, чтобы показывающий никак не мог спровоцировать ту или иную реакцию животного.

К изображениям, где присутствовал человек со злым выражением лица, лошади поворачивались левой стороной головы, сердцебиение животных учащалось, а вести они начинали себя так, как ведут обычно при стрессе.

Многие животные смотрят на предмет опасности левым глазом. Это можно объяснить тем, что именно в правом полушарии располагаются мозговые центры, которые ответственны за анализ угрозы. Собаки также выражают подобную реакцию на изображение, указывающее на угрозу.

На противоположное выражение лица человека, радостное, доброе, счастливое, лошади реагировали почти равнодушно. Это объясняется тем, что радость человека никак не перекликается с эмоциями или представлениями о радости лошади, тогда как несущий угрозу способен нанести вред.

Данное исследование позволило понять, что лошади, несомненно, в состоянии отличить одно выражение лица от другого, не говоря уже об эмоции. Получается, изображения достаточно, и дело не в считывании эмоции при общении с живым человеком.

Само собой, такое открытие поражает, ведь лошади не так близки к людям, как те же собаки. Поэтому такое умение можно либо назвать приобретенным в течение жизни, либо отнести его к особенностям лошадей. Потому как их система распознавания эмоций уникальна и такая функция может быть нужна лошадям для общения друг с другом.

Фото: wikimedia commons/ Insider

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