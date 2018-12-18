Отдых с домашними любимцами: какое жилье выбрать

Хотя все больше и больше гостиниц и собственников квартир принимают гостей с домашними питомцами, все же многое в этом вопросе зависит от личного отношения персонала к животным. И многие пункты, радужно описываемые в рекламе, действительности могут не соответствовать.
На что же нужно обратить внимание и какие вопросы заранее задать арендодателям, чтобы не попасть впросак.
Хотя в большинстве случаев дополнительная плата за домашних животных при заселении не взимается, многие владельцы гостиниц и квартир ожидают вознаграждение за единовременную уборку (за весь период проживания) или плату за питомца за ночь.
Хозяин жилого помещения, который разрешает заселение с собаками, возможно, не приемлет компании прочих домашних животных, включая кошек. Иные же разрешают привозить домашних питомцев только определенных габаритов и могут ограничить количество домашних животных в номере или квартире.
Небольшие хостелы, гостиницы по типу Bed & Breakfast или коттеджные дома часто имеют своих домашних животных, встречи с которыми избежать вряд ли удастся. Поэтому стоит заранее собрать информацию и решить, смогут ли ваши питомцы с ними мирно сосуществовать.
Арендодатель может потребовать, чтобы домашние животные не имели доступа к определенной мебели или определенным местам, например, таким как площадки для пикников или пляжи.
Многие не разрешают оставлять домашних животных без присмотра в комнатах даже на короткие промежутки времени (в таких случаях иногда заведение может предоставить "няню" для питомца. Этот момент можно уточнить на ресепшен).
В некоторых гостиничных комплексах и отелях предусмотрено ограниченное количество номеров для гостей с домашними животными. Если вы предпочитаете, например, номер для некурящих или номер с джакузи, обязательно спросите, доступны ли они для гостей с питомцами.
Номера для гостей с домашними животными часто находятся на первом этаже и имеют удобные выходы на улицу.
В некоторых гостиницах для питомцев могут предоставлять посуду, корзину с любимой игрушкой и лакомствами, площадки для выгула, услуги по уходу за животными, список близлежащих парков для прогулок и мусорные мешки для уборки.
Путешественникам с домашними животными рекомендуется заранее бронировать жилье, чтобы обеспечить себе и любимцу максимально комфортный вариант.
Источник фото: pxhere.com
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