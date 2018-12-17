Почему мурлыкают кошки

На самом деле кошки мурлыкают не только потому, что они нам за что-то благодарны. Существует целый ряд различных причин. Давайте разберемся, что еще может заставить вашего любимца мурлыкать.

Кстати, например, маленькие котята мурлыкают не из-за чувства благодарности. Особенно людям, ведь в их жизни пока существует только кошка-мать, у которой они сосут молоко. Так что мурлыкающий котенок и мурлыкающий кот у вас на коленках — два разных явления.

К тому же, кошки не только мурлыкают. Они вполне способны издавать и другие звуки, которые, мы уверены, вы не раз замечали.

Почему они мурлыкают?

По мнению ученых, когда котенок или взрослый кот просят еду (у человека или матери), то они издают звуки, по природе своей напоминающие плач голодного новорожденного ребенка. Млекопитающие реагируют на это изменением гормонального фона, который заставляет их проявлять заботу.

Если кошка мурлыкает, когда вы ее гладите, то это успокаивающее мурлыканье. Оно показывает, что кошка удовлетворена и расслаблена. Природа такого мурлыканья не имеет ничего общего с природой плача. Также уже взрослые кошки могут мурлыкать подобным образом в случае контакте со своими братьями. Например, когда вылизывают друг друга.

Но нахождение в компании не обязательное условие. Кошки спокойно могут мурлыкать, когда играют в одиночестве или едят.

Однако мурлыканье как способ коммуникации — наиболее распространенная причина. Они могут выражать различные просьбы: погладить, покормить, выражение благодарности.

Также исследователи говорят о том, что кошки могут мурлыкать, когда испытывают сильную боль или перед собственной смертью. Возможно, именно таким способом они просят им помочь.

Другая причина (особенно мурлыканья перед смертью) — маскировка того, что они уязвимы. Такое поведение вполне объяснимо, ведь это один из немногих способов, с помощью которого они проявляют эмоции. И таким образом они показывают хищникам (хоть их, возможно, и нет рядом), что с ними все в порядке, дабы не привлечь врагов к себе.

Как они мурлыкают?

Большая загадка кошек, над которой все еще бьются ученые. Все, что известно, — для образования этого звука они используют гортань и диафрагму, которые активизируются вследствие мозговой активности (около 30 раз в секунду). При этом процесс мурлыканья не зависит от процесса дыхания, так что он протекает непрерывно.

Другая загадка — до сих пор не установлено, мурлыкают ли львы или тигры. Недостаточно доказательств, которые бы подтверждали или отрицали эту теорию.

Читайте также:

Кошки. Как ими лечиться? Видео

Люди заводят собак, а кошки — людей

Чем страшна черная кошка?

Памятники кошкам, которых знают все

Места, где котам жить хорошо