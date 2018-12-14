Путешествуем с питомцем: что следует учесть

Вы уже начали планировать праздник с питомцем? Сейчас самое время! В то время как все большее количество гостиниц начинает принимать гостей с домашними животными, обычно там имеется лишь небольшое число комнат для проживания с питомцами, и те часто быстро бронируются без остатка!

Особенно важно планировать путешествие заранее, если вы собираетесь ехать с крупными собаками, несколькими домашними животными или другими домашними животными (не собаками), так как для этого возможностей предоставляется еще меньше.

Прежде чем выбрать жилье для проживания с животными, решите, какие удобства важны для вас и для вашего питомца. Вот несколько моментов, которые следует учитывать при поселении вашего питомца.

Быстрый доступ к открытому воздуху

Многие владельцы домашних животных предпочитают комнаты на первом этаже, комнаты с внешними входами или рядом с внешней дверью. Эти типы комнат могут облегчить и ускорить вывод собак на улицу для прогулки.

Последнее особенно важно, если ваш питомец в возрасте и ему нужно чаще выходить на улицу, или он недостаточно мобилен.

Доступность площадки для выгула собак на поводке

Признак хорошего воспитания, если вы выводите свою собаку из кафе и ресторанов, чтобы другим гостям не приходилось смотреть, как она делает свои дела.

В отеле есть зеленая зона для вашей собаки? Как насчет мешков для уборки? Конечно, у вас всегда с собой должен быть пакет, но если вы забыли взять его, приятно будет его наличие в самой гостинице.

Важно заранее выяснить, будут ли неподалеку находиться тропы или иные малолюдные места, где вы с питомцем будете чувствовать себя комфортно.

Особенное удовольствие в отпуске — провести беззаботные дни, исследуя новые места вместе с любимцем. Спросите, есть ли рядом скверы и парки, где можно погулять с собакой (с поводком или без), а возможно, найдется и пляж для пробежки!

Номера для животных "Экстра"

В некоторых номерах отелей предлагается приветственный перекус или корзина с едой, кухонная посуда и миски для воды, кровати для собак…

Иногда владельцам питомцев предоставляют дополнительные услуги, например, краткосрочное содержание домашнего животного (эти услуги и их стоимость обычно должны быть обговорены заранее).

Домашние животные

Стоимость проживания домашних животных варьируется в широких пределах. Иногда плата взимается за каждого питомца, а иногда и за номер (независимо от того, сколько животных вы привозите).

Плата может взиматься за каждую ночь, или это может быть разовая плата за весь период проживания. Уточните детали, чтобы вас не ждал неприятный сюрприз при выписке счета.

Тип размещения

Не каждое жилье подходит для ваших домашних животных. Если ваша собака, например, склонна к лаю, популярный и многолюдный отель или курорт, возможно, не самый лучший вариант для поездки.

Вместо этого стоит подобрать частный дом или коттедж, где ее лай не помешает другим гостям.

Другой пример: маломобильные собаки (например, пожилые) имеют трудности при подъеме по лестнице. Это стоит учесть при выборе жилья на отдыхе.

Также в этих случаях может помочь переноска. Она легкая, портативная и может быть удобна, когда вы не знаете, чего ожидать на новом месте.

Ухаживающий персонал

Важно, чтобы в месте отдыха вас и вашего питомца ждал отзывчивый персонал, который сможет не только формально принять вас, но и позаботится о любимце. Поэтому стоит заранее собрать отзывы.

Независимо от того, какое жилье для себя и питомца вы выбираете, не забудьте о соблюдении правил приличия. Это расположит к вам людей, и они с большим желанием помогут вашему питомцу адаптироваться на новом месте.

Источник фото: mphit. xyz

Читайте также:

Если у вас нет собаки…

Виды поводков для собак: какой лучше

Как ухаживать за собакой в зимний период