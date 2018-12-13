С домашним любимцем за границу

Устав от бесконечной работы, все мы хотим устроить себе на длинные праздники отпуск. А если желания совпадают с возможностью, то это и вовсе замечательно. Вот только некоторые люди не хотят расставаться со своим питомцем даже на короткое время. Как грамотно оформить выезд за рубеж вместе со своим любимцем, мы расскажем в этой статье.

Чтобы выехать за границу, необходимо собрать целый пакет документов. В первую очередь, вам понадобится ветеринарный паспорт животного. Если у вас его еще нет, придется им обзавестись. Паспорт выдается ветеринаром, который отмечает в документе сделанные прививки.

Список прививок необходимо уточнять в таможенных правилах страны, в которую вы собираетесь ехать. Обычно в этот список входят обычные прививки от бешенства, ринотрахеита и др. Прививки необходимо делать не ранее, чем за 12 месяцев до поездки, и не позднее, чем за 30 дней. Поэтому готовиться к поездке с питомцем нужно заранее.

За несколько дней перед поездкой необходимо снова обратиться к ветеринару за ветеринарным свидетельством. Врач осмотрит животное, убедится, что все прививки перенесены животным нормально, а также что поездка не скажется на его здоровье. В ветеринарном свидетельстве будет указан также примерный маршрут следования.

Если вы летите в отпуск самолетом, то сразу стоит оговорить, что некоторым собакам, а именно — бульдогам, боксерам, мопсам, пекинесам и грифонам, самолетом летать опасно. Они могут не выдержать резких перепадов давления.

Позаботьтесь о специальной сумке-переноске, соответствующей всем требованиям авиакомпании. Клетка должна быть достаточно просторной, чтобы животное могло стоять на четырех лапах. Для крупных собак клетка будет занимать достаточно много места.

Также не забудьте предупредить о своем попутчике компанию-перевозчика, туроператора и отель, которые также предъявляют различные требования к пушистым, пернатым и даже чешуйчатым клиентам.

Путешествие в автомобиле и поездом несколько проще. В этом случае вам просто потребуется ветеринарный паспорт и свидетельство. Последнее обменивается на международный сертификат для выезда за границу.

Позаботьтесь о том, чтобы прибыть на вокзал или в аэропорт заранее. Животных нужно зарегистрировать, взвесить, определить сумму, которую вы доплатите перевозчику. В случае непредвиденных проблем, вам понадобится время для их решения. Лучше согласовывать все заранее.

Помните, что любое путешествие — это сильный стресс для вашего любимца. Поэтому лучше брать с собой средства для чистки переноски в случае "неожиданностей". За три часа до поездки ограничьте питомца в употреблении жидкости.

Если же перелет прошел успешно и ваш питомец успешно осваивает номер вашего отеля — знайте, вы сделали все правильно и ваш любимец вам благодарен!

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