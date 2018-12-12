Собака ест экскременты. Что делать?

Собаки, как и люди, являются социальными животными. И, соответственно, они склонны перенимать повадки своих собратьев или вырабатывать свои. Иногда новая привычка нашего любимца заставляет волосы хозяина шевелиться на голове.

Речь пойдет о таком неприятном явлении, как поедание экскрементов. Рассмотрим причины, которые могут привести к этому.

Первое, что нужно запомнить: наказание собаки практически не даст результатов.

Зачастую, когда в собачей жизни происходит какое-то изменение, собака впадает в стрессовое состояние. В этот период может включиться древний инстинкт защиты стаи. Собака, поедая экскременты, пытается защитить стаю тем, что уберет запахи. Так поступают волчицы, желающие защитить волчат. Понаблюдайте за животным. Возможно, его что-то сильно беспокоит.

Иногда молодая собака или щенок, видя, как это делает взрослая собака или мать, начинает повторять эти действия. Просто исключите такую собаку из общения с вашей.

Основной причиной, когда взрослая собака начинает есть экскременты — это неправильное питание или банальный голод. Если собака в результате плохо сбалансированного питания не получает в полном объеме нужные питательные вещества, то она пытается восполнить их запас таким неприятным способом.

Возможно, что ваш питомец просто не наедается. В такой ситуации изучите корм или посоветуйтесь с ветеринаром. Обычно смена корма или увеличение порции может решить проблему.

Дело в том, что поедание экскрементов может быть крайне опасным. В организм животного попадает огромное количество вредных бактерий. Это может вызвать сильное отравление. Были случаи, когда животное погибало.

Отучить собаку от этой привычки можно, только если определить причину.

Если это поведение вызвано психологическими факторами, то решить проблему можно вниманием. Уделите собаке больше времени, займите ее чем-то. Продолжительные игры быстро избавят ваше животное от пагубной привычки.

Если проблема в физиологии, то первое, на что следует обратить внимание, — питание. Измените рацион, введите в корм минеральные добавки.

Кстати, есть очень действенный народный способ, насытить собаку полезными веществами. Нужно приобрести на рынке говяжий желудок. Небольшие порции мелко порезанного желудка обдают кипятком и дают собаке. Именно таким способом автор статьи избавил свою собаку от ужасной привычки.

Самое главное — это понимание своего питомца. Наказанием вы только усугубите ситуацию. Собака продолжит грязное дело, но только будет делать это так, чтобы вы не видели.

Здоровья вашему питомцу.

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