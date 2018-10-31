Снятся ли собакам сны?

Видят ли собаки сны, нельзя сказать с научной определенностью, но, конечно, трудно себе представить, что они этого не делают. Мы все наблюдали, как наши собаки демонстрируют такое поведение во сне, которое напоминает то, как они ведут себя в обычном, бодрствующем состоянии. Перебирают лапами, скулят, рычат, виляют хвостом, что-то "пережевывают" челюстями и подергивают носами. Все это заставляет нас вдохновиться и задуматься, что же видят во сне наши питомцы.

Что мы знаем о собаках и их снах?

Хотя наши знания по этой теме очень ограничены, ниже приведенная информация заставляет нас задуматься о том, что собаки действительно видят сны. Согласно новостям MIT, Мэтью Уилсон, профессор нейронауки в Массачусетском технологическом институте, и Кенуэй Луи, аспирант 2001 года, изучили отношения между памятью, сном и мечтами. Они обнаружили, что, когда крыс обучали проходить по круговой дорожке для получения продовольственных вознаграждений, их мозг создавал отличительную картину обжига нейронов (клеток мозга). Исследователи повторили мозговой контроль, пока крысы спали. Таким образом был сделан вывод, что они наблюдали один и тот же шаблон активности мозга, которые не зависел от того, бодрствовали ли крысы или спали.

Можем ли мы применить это к собакам?

Можем ли мы взять то, что известно о сновидениях у крыс и людей, и применить информацию к собакам? Уилсон полагает, что можем. "Я предполагаю, что если у крыс и людей нет чего-то особенного, кошки и собаки также не будут чем-то отличаться", — сказал он в интервью для сайта USA Today.

Известно, что гиппокамп, часть мозга, которая собирает и хранит воспоминания, очень похож у всех млекопитающих. По словам healthday. com, профессор Уилсон говорит: "Если бы вы сравнили гиппокамп у крыс и собакой; у кошки и человека, увидели бы, что они содержат одни и те же элементы". Он считает, что когда собаки спят, изображения прошлых событий воспроизводятся в их умах, так же, как люди вспоминают опыт во сне.

О людях известно, что большинство фантазий, мыслей и воспоминаний видятся именно во время REM (фаза быстрого сна), согласно Национальным институтам здоровья. Собаки также испытывают периоды REM. Сегодня благодаря исследованиям становится все более известно, что во время REM их дыхание становится более нерегулярным и мелким. Во время REM может наблюдаться подергивание мышц, и, когда вы смотрите внимательно, часто наблюдаются быстрые движения глаз за закрытыми веками.

Когда мы наблюдаем за нашими собаками, когда они спят, невозможно представить, что они не видят сны. Многочисленные опыты и изучение таких процессов у крыс вызывают соблазн поверить, что наши четвероногие приятели воспроизводят свой недавний опыт: играют в собачьем парке, обнюхивают деревья в лесу, жуют драгоценную кость и преследуют белок.

Национальные институты здравоохранения говорят, что Зигмунд Фрейд предположил, что сновидения были "предохранительным клапаном" для наших бессознательных желаний. Возможно, он прав, и, когда наши собаки спят, они мечтают о том, чтобы поймать надоедливую кошку соседа, набить свой живот неограниченными собачьими угощениями или украсть со стола курицу, которую вы приготовили на ужин.

Фото: wikipet.ru

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