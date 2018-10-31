Как вырастить здорового кролика?

Основным фактором здоровья домашнего животного является сбалансированное питание. Тем более, если речь идет о молодом и растущем организме. Очень важно еще в юном возрасте заложить основу, на которой и будет жить ваш любимец.

Крольчат необходимо кормить только разработанным для них кормом. Корм для взрослого животного, совершенно не подходит крольчонку.

Молодым крольчатам жизненно необходим белок, он является основным строительным материалом для формирования внутренних органов, мышц и шерсти. Но, получая белок в пище, он должен хорошо усваиваться. В качестве белковой пищи кролику отлично подойдет люцерна с добавлением зерновых.

Нутрицевтики представляют молодому организму весь спектр питательных веществ. Если они входят в состав питания животного, то прекрасно укрепляется его иммунитет, повышает сопротивляемость, что является хорошей профилактикой от многих болезней.

Для маленьких крольчат лучше выбирать корм с повышенным количеством нутрицевтиков. Молоко в корме — это отличный стимулирующий фактор. Запах молока усиливает желание маленького кролика поедать свою порцию. Это очень помогает во время отлучения крольчат от матери, многим очень тяжело отвыкают от молока и начинают есть взрослый корм. Хороший сбалансированный корм, в составе которого будет немного молока, работает как посредник между молочным и взрослым кормлением.

Важно использовать в составе кормления пребиотики. Молодой организм по-разному реагирует на те или иные компоненты корма, плюс у крольчат могут быть стрессы, все это ведет к расстройству стула. Пребиотики эффективно борются с таким воздействием.

Немаловажно в кормлении крольчонка учитывать витамины и микроэлементы. Порой их перенасыщение еще более вредно, чем недостаток. Старайтесь кормить своих малышей только качественными проверенными кормами.

Совет: Юкка Шидигера, получаемая в составе корма, положительно скажется на пищеварении и главное поможет избавится от неприятного запаха фекалий.

Лучше всего в кормлении крольчат использовать гранулированный корм. Поедая гранулы, кролик получает весь спектр полезных веществ. У него не будет возможности перебирать компоненты корма, а значит это не приведет к набору лишнего веса.

Старайтесь держать корм в хорошо закрытой упаковке в сухом месте. Сырость пагубно влияет на качество корма. Неправильное хранение может привести к серьезным отравлениям.

Важно помнить, что пищеварительная система маленького крольчонка, очень уязвима. К питанию в этот период нужно относится очень серьезно.

Фото: nastol.com.ua

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