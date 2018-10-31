История появления декоративных крыс

Распространено мнение, что серая крыса произошла из Китая. В ходе естественного расселения крысы направились в сторону севера. Позднее формируется восточноазиатская ветвь вида, представители которой, в свою очередь, начинают расселяться недалеко от людских поселений. Возраст упомянутой ветви — ни один миллион лет. Существует еще одна ветвь серой крысы: индийская. Она распространяется по морским судам и появляется в Индии примерно в первом веке до н. э. Именно эти крысы появляются в городах Европы в пятнадцатом веке, происходит это благодаря развитию торговли. Позднее распространяются по другим материкам, проникая вглубь вместе с товаром. Таким образом, в Западной Сибири происходит объединение двух упомянутых ветвей вида.

Само же декоративное крысоводство — молодая отрасль. В Европе это явление начинает обретать свои корни в конце 16 века. Как раз в это время серая крыса появляется в Европе, пришедшая из Индии. Грызуны быстро осваиваются в новом месте, расселившись по подвалам, в канализации и вблизи мусора. Таким образом, крысы, которые жили в Европе ранее, начинают исчезать, не выдержав конкуренции прибывшего врага. Черные крысы не исчезли вовсе, но их число резко снизилось и продолжает снижаться до сих пор. В 1975 году вид чуть было ни стал считаться исчезающим.

Решающий момент в истории одомашнивания крыс настал в Англии 19 века. Из-за того, что крыс стало слишком много, люди придумали "развлечение" в своем стиле: дикие крысы ловились и выпускались против терьеров. Среди пойманных крыс случалось обнаруживать альбиносов, и они выглядели настолько необычно, что их не выпускали сражаться, а показывали в качестве диковинных животных на выставках. Далее этих белых крыс начинают приручать, дабы повысить людской интерес. Так некоторые люди начинают содержать животных дома. Также белые крысы участвуют в цирковых номерах. Дети приходят в восторг от умных грызунов, выполняющих несложные трюки. Интерес ученых также начинает быть прикован к крысам: к сожалению, зверьки идеально подошли для опытов и исследований. Крысы становятся объектами для ужасающих опытов и спасителями человеческих жизней. Однако даже вследствие этого животные не вымирают. Крысоводство развивается.

В 80-е годы 20 века ручная крыса становится символом бунтарства, частью панк-культуры, шоком для консерваторов, а позже образ крысы перестает быть связан с какой-либо субкультурой, и грызун становится домашним животным, которого принято держать дома подобно кошкам и собакам.

Сегодня никого не шокирует проживание крысы бок о бок с человеком, и в ряду питомцев этот зверек нашел свое место. Появляется больше информации, люди могут узнавать крыс лучше, обмениваться опытом с крысоводами и т. д. Стереотип о том, что крыса является страшным и мерзким животным, разносящим болезни, постепенно уступает место хорошему отношению к этим животным. Проводятся выставки декоративных крыс, встречи крысоводов, создаются питомники, открываются клубы любителей крыс. перемены к лучшему происходят и в создании специальных товаров для крыс, более редкими становятся случаи, когда ветеринар отказывается принять крысу, а в зоомагазинах есть все необходимое для того, чтобы обеспечить для крысы хорошие условия и уход.

Фото: kotsobaka.com

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