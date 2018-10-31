Анималисты обожали кошек с древности

Анималистический жанр в живописи начал зарождаться еще во времена первобытных людей. Однако одомашнивание животных происходило постепенно, развитие человека также влияло на этот процесс, потому изображение домашних животных пришло в искусство позже, нежели диких.
Первые изображения домашних животных, а именно, кошек, можно увидеть, изучая искусство Древнего Египта. Само собой, кошки вошли в искусство, прижившись рядом с человеком, но не стоит забывать и о культе кошек в Египте: это определенно сыграло свою роль.
Изображения кошек, принадлежащие искусству греко-римского мира, говорят о том, что и там кошки уже имели свое место около человека. Об этом свидетельствуют барельефы, на которых изображены кошки на поводках.
В Средние века отношение к кошкам было скорее негативным. Это животное считалось связанным с нечистой силой, кошка была воплощением дьявола. Однако редко можно было встретить и положительное отношение к кошке даже в произведениях искусства того времени. Все-таки кошка продолжала быть питомцем, и она по-прежнему выполняла полезную функцию для людей. С течением времени отношение к кошкам меняется: появляется мода на портреты с участием этих домашних животных.
Своей популярности достигли домашние животные в искусстве Европы 19 века. Роннер-Книп, голландская художница, посвятила животным ряд своих работ, французские живописцы делали то же, наряду с англичанами (Коулдри, Уэйн), немцами (Юлиус Адам II) и бельгийцами (Ван ден Эйкен II). Отдельного упоминания достойна, как и всегда, японская живопись. Образ кошек в живописи этой страны неоднозначен: их видят как хитрых животных, оборотней, а вместе с тем — как животных, которые приносят счастье (особенно трехцветные кошки), а также символизируют гармонию.
Один из самых известных художников-анималистов конца 19 — начала 20 века, — англичанин Луис Уэйн. Он обожал рисовать кошек, и в итоге все зашло так далеко, что Уэйн стал передавать через образ кошки, ставший для него универсальным, мир людей. Кошки на его картинах занимались человеческими делами: пели, танцевали, играли в гольф и т. д. На более поздних картинах кошки уже одеты подобно людям. Сам художник говорил, что скорее рисует не кошек, а людей, придавая им черты животных. В этом, пожалуй, мы можем видеть своеобразную предтечу мультипликации. Ведь где еще, как ни в мультфильмах, животные являют нам такое разнообразие человеческих образов, и это тоже относится к искусству.
Фото: nevsepic.com.ua
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