Анаконда: не нужно быть герпетофобом, чтобы испугаться

Человек подсознательно боится змей. Это заложено в него, самой природой. Есть люди, которые просто теряют сознание при виде живой змеи. С древних времен человек со страхом и уважением относился к этому удивительному животному. Но среди огромного количества видов змей одна может повергнуть в панику даже самого смелого человека. Разговор пойдет об анаконде.

Прежде всего надо сказать о размере этой страшной змеи. Обычно в природе встречаются особи длиной пять-шесть метров. Но среди них были настоящие рекордсмены. Так, самой длинной зарегистрированной змеей была пойманная особь, которая в длину составляла 11,5 метра. Увы, но сохранить живой ее не удалось.

Сегодня самой длинной считается змея, живущая в Зоологическом обществе Нью-Йорка. Длина ее — девять метров, а вес — почти 130 килограммов. У анаконды очень интересная окраска, она довольно сильно отличается от окраски других змей. Как правило, анаконда серо-зеленого цвета, на спине у нее два ряда бурых пятен, а по бокам расположены желтые пятна с окантовкой. Такая окраска помогает хорошо скрываться в мутных водах рек и опавшей листве джунглей.

Ареал обитания анаконд находится в тропической части реки Амазонки. Эти места и сегодня очень труднодоступны. Поэтому нет четкого представления о численности популяции этой змеи. В старых учебниках анаконд называли — "водяной удав". Анаконда действительно является подвидом удава, но сегодня это самостоятельный вид — гигантская анаконда.

Основное место обитания анаконды — это вода. В случае пересыхания водоема и когда нет возможности переползти в другой, анаконда может закопаться в сырой ил и впасть в спячку, которая может продлиться до наступления дождей. Совершенно без воды жить эта змея не может.

Линька анаконды происходит в воде. Змея трется о каменистое дно водоема, тем самым помогая себе освободиться от старой кожи.

Рацион анаконды очень разнообразен. Предпочитает она питаться мелкими животными и птицами. Часто ее жертвами становятся домашние животные и даже дети. Любопытно, но среди анаконд, самки всегда сильнее и крупнее самцов. Анаконда — очень хороший и свирепый охотник. Она никому не позволит охотиться на своей территории. Поэтому она способна убить и съесть себе подобную змею, а порой ее добычей может стать ягуар.

Несмотря на множество мифов и легенд нет доказательств, что анаконда может гипнотизировать взглядом жертву.

У взрослой анаконды нет врагов. Но иногда от крупных хищников погибают совсем молодые и не очень сильные особи.

Ну и последнее — гигантская анаконда чаще всех змей упоминается в литературе.

Фото: idntimes. com

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