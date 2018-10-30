Руководство по обучению попугаев для начинающих. Часть 2

Наглядные пособия, такие как видеоролики YouTube с другими птицами, которые могут разговаривать, также могут помочь процессу. Многие птицы, как известно, смотрят видео на YouTube вместе со своими хозяином и тоже начинают говорить!

Шаг 6.

Удостоверьтесь, что вы даете вашему попугаю любовь и ласку и, самое главное, хвалите его, когда он демонстрирует вам свои новые навыки и способности!

Тренировки вашего попугая требуют разработки определенных деталей

Многие люди профессионально тренируют своих кошек и собак, так почему бы не натренировать попугая? Это умение, если его правильно преподавать, может быть очень удобным. Конечно, эта непростая затея займет некоторое время и потребует рутинной работы и глубокого ознакомления с привычками вашей птицы!

Шаг 1.

Ознакомьтесь с привычками вашего попугая. Вы заметили, что ему нравятся водные процедуры? Как часто он «принимает ванную»? Куда ему нравится садиться? Какие интересные навыки он уже демонстрирует? Ниже приведены классические признаки того, что ваша птица может быть готова сделать то, что хочется вам:

Чуть-чуть приподнятые перья

Определенные движения головой

Ровная осанка

Время (попугай все чаще откладывает «собственные дела»)

Конечно, ваш попугай может быть другим, не таким, как другие, поэтому важно следить и понимать его привычки!

Шаг 2.

Частота - подумайте над тем, чего именно вы хотите получить в конечном итоге. Понятная цель поможет вам и вашему попугаю определить, сколько нужно готовиться. Так что потратьте несколько дней, чтобы отследить все привычки вашего питомца и понаблюдайте за тем, как она стремится заниматься своим новым делом. А вам, в свою очередь, нужно составить для себя личный график тренировок, чтобы быть обязательным.

Шаг 3.

Выберите место, где вы хотите, чтобы ваша птица занималась вашим общим делом и придерживайтесь его. Как кошку или собаку, изменение и несогласованность могут запутать вашего питомца, поэтому необходимо, чтобы вы придерживались одной локации, чтобы ваша птица могла связать определенную точку в квартире с занятиями.

Шаг 4.

Возьмите попугая в выбранное вами место и подождите! Если через несколько минут у него не случился нервный срыв или небольшая истерика, отодвиньте его от места и снова подождите. Через 5-10 минут переместите его обратно в указанное место и повторите попытку. Это может занять несколько дней или даже недель, чтобы питомец привык к атмосфере места, поэтому не разочаровывайтесь, если он не понимает, что вы пытаетесь сделать прямо сейчас.

Шаг 5.

Когда попугай привыкнет и расслабится, обязательно похвалите своего пернатого компаньона в устной форме и с удовольствием! А затем уже начинайте постепенно продуманные вами тренировки.

Шаг 6.

Продолжайте повторять тренировку птицы пару раз в день и не забывайте говорить мягко и внятно, а также не забывайте хвалить попугая за каждую маленькую победу, даря ему тем самым положительное «подкрепление».

Фото: animaljournal.ru

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