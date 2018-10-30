Собаки предпочитают ласку и похвалу

Не удивительно, что собакам, как и другим питомцам, нравится ласка. Но как они относятся к другим видам внимания? Двое ученых из Университета Флориды проверили, нравится ли собакам, когда их хозяин поет или хвалит их не тактильно, а только при помощи голоса, и важно ли, от кого идет такая ласка или похвала — от владельца или незнакомца.

Не удивительно, что собаки очень ласковые. Не так важно кто именно ласкает, они от этого никогда не устают? Интересно, что предыдущее исследование, проведенное учеными, показало, что собаки любят что-то еще больше, чем ласку: еду. Возможно, будущие исследования определят что еще есть в этом списке?

Молчи и гладь меня! Домашние собаки (Canis lupus familiaris) предпочитают голосовую похвалу в вместе с другими проявлениями ласки.

"Природа взаимодействий, которая поддерживает социальное поведение собак по отношению к людям и какие собаки предпочитают между собой еще не была тщательно исследована. Мы сосредоточились здесь на предпочтениях собак в отношении ласки и голосовой похвалы, а также влиянии которое имеет на них владелец и незнакомец. Сначала мы использовали одновременно оба варианта для оценки предпочтений собак в ласке или голосовой похвале и фиксировали первоначальный выбор, время, затрачиваемое на процесс выбора, и количество чередований в замерах. Мы оценили предпочтение собак в ласке или голосовой похвале в:

1). собаках из приютов

2). собаках в контакте с незнакомцами

3). собаках в контакте с хозяевами

По всем экспериментальным группам собаки предпочитали ласку голосовой похвале. Затем мы оценили время, затраченное на выбор, когда был доступен только один вариант у собак из приютов и собак с хозяевами. Собаки из приютов были испытаны с незнакомцем, а домашние собаки были протестированы с их владельцами. Собаки получали ласки и голосовую похвалу поочередно или получали только ласки в восьми 3-минутных сеансах каждого варианта. Бездомные и домашние собаки были более ласковыми и находились рядом с человеком, когда их гладили. Голосовая похвала вызвала меньше реакций при взаимодействии. Кроме того, у собак не было никаких признаков насыщения ласками на всех восьми сеансах. В целом, ласки, по-видимому, являются важным взаимодействием между собаками и людьми, которые могут поддерживать не конкретное социальное поведение, но, по всей видимости, голосовая похвала должна носить другой характер и быть обусловленной".

Фото: blogs.discovermagazine.com

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