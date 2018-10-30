Вороны по интеллекту не хуже собак

Сегодня нередко можно встретить ворону, которая живет в доме как домашние животное. И хозяева такого необычного питомца абсолютно уверены, что по своим интеллектуальным способностям вороны опережают собак. И это чистая правда.

В далекой древности, когда люди были значительно наблюдательней, они наделяли этих птиц, магическими способностями. Человеку сложно было понять, почему животные ведут себя тем или иным образом, и если они замечали логику в действиях зверей или птиц, то тут-же приписывали им волшебные свойства. И только в век просвещения, люди стали изучать и исследовать то, что недавно было обычной магией. Мы не будем приводить сухих научных фактов, а расскажем, что-же умеет эта удивительная птица.

Вороны умеют изготавливать простые орудия труда, в частности сгибать в форме крючка металлическую проволоку и с помощью такого устройства, доставать корм из узких щелей. Подобная задача не под силу ребенку до 4х лет.

Для развлечения, вороны используют куски древесной коры, чтобы спускаться со снежных горок.

Существует один очень интересный симбиоз. Волки и вороны делят добычу друг с другом. Замечено, что вороны способны привести стаю к падшему животному. Дело в том, что ворона не в состоянии пробить клювом толстую шкуру животного. Волки, раздирая добычу, щедро делятся с воронами. Крупный ворон способен за день съесть до 2х кг мяса. Более того, вороны способны предупреждать волчью стаю об опасности. Можно смело считать, что у волков есть свои природные дроны.

Вороны общаются с помощью звуков. Интересно то, что у разных вороньих сообществ, существуют свои диалекты. Это птица способна на такие эмоции как: счастье, гнев, нежность, удивление, скорбь. В их лексиконе есть даже подобие слов. Так одним и тем-же звуком они обозначают мясо.

Ворона обучается человеческой речи в 5 раз лучше, чем попугай. Более того, она способна повторить любые звуки, например, звук мотоцикла или звонка телефона. Этим умением они активно пользуются, копируя звуки волков, когда ведут волчью стаю к туше.

Вороны активно использую природную косметику. Например, они очень любят давить муравьев и смазывать муравьиной кислотой свою кожу. И похоже, это приносит им блаженство. Вороны способны сопереживать. Было замечено, что пострадавшего сородича утешали другие члены стаи.

Вороны способны производить обмен. Так в эксперименте, вороне предлагалось обменять полученный хлеб на более вкусное угощение. И все испытуемые успешно меняли хлеб на мясо. Вороны способны на обман и хитрость. Так молодые вороны во время кормежки сильно кричат, призывая молодых собратьев, это не позволяет взрослым особям отогнать молодых. Некоторые вороны демонстративно, на глазах у других прячут еду, а потом возвращаются чтобы перепрятать. Кто знает, какие еще секреты хранит эта удивительная птица. А пока она смело делит по уровню интеллекта, место среди собак, шимпанзе и дельфинов.

Фото: fotokto.ru

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