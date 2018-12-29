Пять очаровательных питомцев с непростой судьбой и страницей в "Инстаграме"

Часть первая: Приключения пяти питомцев, за которыми можно следить в "Инстаграме"
Продолжаем рассказ о десяти прелестных животных, за историей которых можно следить через "Инстаграм".
Жизнь Людвига, годовалой морской свинки, не всегда была радужной. Это он сейчас проводит время на гламурных съемках, фотографируясь и рекламируя свои любимые продукты для аккаунта в "Инстаграме", в котором насчитывается почти 29 тысяч подписчиков.
Когда же студентка Агата Новацка, живущая в Варшаве, нашла его в "очень плохом" зоомагазине, ей сообщили, что у зверька пневмония и другие болезни.
Потребовалось шесть месяцев, чтобы вылечить Людвига, и теперь он живет с двумя йорками и еще одной морской свинкой.
"Он часто спит. Иногда он засыпает даже на съемках, поэтому я думаю, что он чувствует себя очень комфортно", — сказала Новацка. "Что смешно в Людвиге, так это то, что он может заснуть даже во время посещения ветеринара. Он может спать все время. Или проводить большую часть дня в своем синем одеяле у меня на коленях".
Подписывайтесь на Людвига здесь: @ludwik_guinea_pig
Нет лучшего средства борьбы с плохим настроением, чем просмотр видео, которое вы найдете на странице Уолли в "Инстаграме".
Этот английский ангорский кролик, который живет в Натике (штат Массачусетс) отпразднует свой второй день рождения в этом году.
У него удивительно пушистые уши и всегда хорошее настроение. Владелец Уолли, Молли Проттас, взяла Уолли после того, как умер ее старый питомец (тоже кролик).
"В моей жизни образовалась большая дыра, — сказала Молли, — на самом деле сначала я подумала о том, чтобы завести собаку, но меня всегда привлекали именно кролики".
Она часто постригает Уолли, потому что он чувствителен к чистке, но оставляет уши питомца в неприкосновенности.
"Он выглядел таким очаровательным, мягким и приятным, поэтому я просто решила, что это будет его особенность", — объясняет она.
Подписаться на Уолли можно здесь: @wally_and_molly
Мы мало что знаем об этом восхитительном бурундуке, который живет в Японии, помимо того факта, что у него столько же проблем с ранним подъемом по понедельникам, как и у нас.
А между тем у Бикке — почти 100 тысяч подписчиков.
Вы можете следить за его ленивой, но интересной жизнью здесь: @bikke_the_chip
Генри, 16-летняя шпороносная черепаха, появилась у своего хозяина Грина совсем недавно.
У предыдущего владельца Генри были маленькие дети, и он не мог давать питомцу то внимание, в котором он нуждался.
Грин говорит, что Генри — определенно — личность. Он — общительный и любознательный. Никогда не прячется под панцирем.
Генри встречает всех, кто входит в квартиру.
Вы можете видеть, как Генри принимает ванну, одевается в разные в костюмы и гуляет по Центральному парку, — здесь — @thenotortoisebig
Помимо демонстрации костюмов и празднования каждого достойного радостного момента в жизни, Хаджи — африканский карликовый еж — также публикует фотографии из своего отпуска в "Инстаграме".
У него уже 88 тысяч подписчиков. Этот путешествующий ежик был в Белом доме, наслаждался видами в Национальном парке ледника и позировал рядом с "космической иглой" в Сиэтле.
Вы можете следить за его путешествиями здесь: @adventuresofcalico
Источник фото: @ludwik_guinea_pig
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Приключения пяти питомцев, за которыми можно следить в "Инстаграме"
http://mentalfloss.com/article/77422/11-amazing-animal-instagrams-you-should-follow-right-now
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