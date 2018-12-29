Пять очаровательных питомцев с непростой судьбой и страницей в "Инстаграме"

Часть первая: Приключения пяти питомцев, за которыми можно следить в "Инстаграме"

Продолжаем рассказ о десяти прелестных животных, за историей которых можно следить через "Инстаграм".

6. Морская свинка Людвиг

Жизнь Людвига, годовалой морской свинки, не всегда была радужной. Это он сейчас проводит время на гламурных съемках, фотографируясь и рекламируя свои любимые продукты для аккаунта в "Инстаграме", в котором насчитывается почти 29 тысяч подписчиков.

Когда же студентка Агата Новацка, живущая в Варшаве, нашла его в "очень плохом" зоомагазине, ей сообщили, что у зверька пневмония и другие болезни.

Потребовалось шесть месяцев, чтобы вылечить Людвига, и теперь он живет с двумя йорками и еще одной морской свинкой.

"Он часто спит. Иногда он засыпает даже на съемках, поэтому я думаю, что он чувствует себя очень комфортно", — сказала Новацка. "Что смешно в Людвиге, так это то, что он может заснуть даже во время посещения ветеринара. Он может спать все время. Или проводить большую часть дня в своем синем одеяле у меня на коленях".

Подписывайтесь на Людвига здесь: @ludwik_guinea_pig

7. Кролик Уолли

Нет лучшего средства борьбы с плохим настроением, чем просмотр видео, которое вы найдете на странице Уолли в "Инстаграме".

Этот английский ангорский кролик, который живет в Натике (штат Массачусетс) отпразднует свой второй день рождения в этом году.

У него удивительно пушистые уши и всегда хорошее настроение. Владелец Уолли, Молли Проттас, взяла Уолли после того, как умер ее старый питомец (тоже кролик).

"В моей жизни образовалась большая дыра, — сказала Молли, — на самом деле сначала я подумала о том, чтобы завести собаку, но меня всегда привлекали именно кролики".

Она часто постригает Уолли, потому что он чувствителен к чистке, но оставляет уши питомца в неприкосновенности.

"Он выглядел таким очаровательным, мягким и приятным, поэтому я просто решила, что это будет его особенность", — объясняет она.

Подписаться на Уолли можно здесь: @wally_and_molly

8. Бурундук Бикке

Мы мало что знаем об этом восхитительном бурундуке, который живет в Японии, помимо того факта, что у него столько же проблем с ранним подъемом по понедельникам, как и у нас.

А между тем у Бикке — почти 100 тысяч подписчиков.

Вы можете следить за его ленивой, но интересной жизнью здесь: @bikke_the_chip

9. Черепаха Генри

Генри, 16-летняя шпороносная черепаха, появилась у своего хозяина Грина совсем недавно.

У предыдущего владельца Генри были маленькие дети, и он не мог давать питомцу то внимание, в котором он нуждался.

Грин говорит, что Генри — определенно — личность. Он — общительный и любознательный. Никогда не прячется под панцирем.

Генри встречает всех, кто входит в квартиру.

Вы можете видеть, как Генри принимает ванну, одевается в разные в костюмы и гуляет по Центральному парку, — здесь — @thenotortoisebig

10. Ежик Хеджи

Помимо демонстрации костюмов и празднования каждого достойного радостного момента в жизни, Хаджи — африканский карликовый еж — также публикует фотографии из своего отпуска в "Инстаграме".

У него уже 88 тысяч подписчиков. Этот путешествующий ежик был в Белом доме, наслаждался видами в Национальном парке ледника и позировал рядом с "космической иглой" в Сиэтле.

Вы можете следить за его путешествиями здесь: @adventuresofcalico

Источник фото: @ludwik_guinea_pig

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http://mentalfloss.com/article/77422/11-amazing-animal-instagrams-you-should-follow-right-now