Обаятельный енот у вас дома: как избежать острых углов

Идея содержать енотов в доме в качестве питомцев сначала появилась в Америке, однако с течением времени она прижилась и в России. Одного лишь взгляда на милую полосатую мордочку и крохотные глазки-бусинки достаточно, чтобы захотелось немедленно купить себе енота.

Тем не менее, несмотря на всю красоту и миловидность животного, его трудно назвать хорошим соседом: полосатый питомец известен своим своенравным характером и страстной любовью к беспорядку. Именно поэтому заводчики с многолетним опытом — перед походом в зоомагазин — советуют тщательно взвесить все за и против приобретения такого пушистика.

Образ жизни и привычки

Даже после кратковременного общения с енотом становится ясно, что зверек имеет очень непростой характер. Следую своим животным инстинктам, он продолжает искать еду даже после очень сытного завтрака или обеда. В поисках чего-нибудь съестного он готов перерыть весь дом.

Любые вещи, которые попадаются на его пути, будь то посуда, детские игрушки, телефон, обувь и т. п., енот обязательно должен подержать в своих лапках, попробовать на зуб и (высшая степень наслаждения для полоскуна) — прополоскать (игрушку или…телефон) в чашке с водой. Ну и, наконец, спрятать свой трофей в укромном темном месте.

Енот — это очень хитрый и умный зверек. Пройдя недельный период адаптации, он быстро научится открывать любые двери и замки, исследовать холодильник на предмет продуктов, содержащихся в нем, и проворачивать бесконечные походы в ванную комнату или к мусорному ведру.

Немного остудить природный пыл животного поможет лишь настойчивость и непреклонность хозяина, готового посвятить питомцу значительную часть своего личного времени.

Если вы уже давно чувствуете острую потребность опекать и оберегать кого-то, то енот — это лучший вариант для этого, поверьте, вы забудете, что такое скука и тишина.

Куда поселить енота?

Полосатику довольно сложно ужиться в квартире, так как он нуждается в постоянном движении. Его пусковым механизмом является желание постоянно что-то переставлять и прятать.

Практически невозможно уследить за бесконечными манипуляциями и играми енота, поэтому, если есть возможность, лучше выделить ему отдельное помещение, так будет спокойнее и комфортнее и самому питомцу, и вам.

Помните, что ни в коем случае нельзя держать енота в клетке. Он не сможет жить в заточении. Спустя месяц после пребывания в клетке он станет испытывать меланхолию и медленно угасать.

Лучший вариант — это маленькая, хорошо закрывающаяся комнатка или сухая и светлая кладовка, предварительно подготовленная для появления в ней енота.

Оттуда стоит убрать все хрупкие и бьющиеся предметы, на стены нужно набить доски или смастерить лабиринт, а на пол поставить чашку с водой — это будет поистине райское место для енота.

Проживание с енотом — интересное и полное сюрпризов время. Несмотря на чрезмерную самостоятельность и активность пушистика, вы непременно полюбите его за ласку, изобретательность, неиссякаемый оптимизм и ежедневную порцию положительных эмоций, которые он с радостью будет вам дарить.

Источник фото: torange.biz

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