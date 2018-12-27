Приключения пяти питомцев, за которыми можно следить в "Инстаграме"

Представляем рассказ о десяти прелестных животных, за историей которых можно следить через "Инстаграм".

1. Самка енота по кличке Тыковка

Тыковка была спасена жительницей Багамских островов - Рози. Женщина заметила зверька у дерева, он лежал там со сломанной лапой. Гуманитарное общество Багамских островов не смогло взять Тыковку на обеспечение, поэтому эта женщина и ее дочь Лаура Янг решили забрать малышку с собой.

В конце концов, Тыковка обрела семью в лице Рози, ее мужа и их двух собак. Позднее хозяева начали вести очаровательную страничку в "Инстаграме", посвященную питомцу.

"Тыковка считает собак своими мамами", — говорит Рози. "Она уважает их, когда они позволяют себе грубости в играх, а также любит прижиматься к ним, если устала".

Скорее подписывайтесь на этого чудесного питомца! @pumpkintheraccoon

2. Кенгуренок Джек

Адвокат из Нэшвилла Алекс Фашинг завел в качестве питомца кенгуренка Джека два года назад. Через год он начал вести аккаунт Джека в "Инстаграме", где регулярно выставляет фотографии питомца в забавных костюмах и во время прогулок по окрестностям (Джек даже иногда ходит с Фашингом на работу).

На сегодняшний день у Джека более 20 тысяч подписчиков. "Джек спокойно помещается в сумке и спит в ней", — говорит Фашинг. "Он иногда ведет себя как маленький ребенок: может тянуть к вам свои лапы, чтобы его взяли на ручки или хотя бы просто приобняли или поигрались с ним".

Подписывайтесь на Джека здесь: @ jackthewallaby

3. Козел Пенни

Когда инструктор по йоге Рэйчел Братэн завела себе козленка, она, вероятно, не думала, что ее новый питомец будет также восторженно относиться к позам собаки и голубя, как и она сама. Но козел Пенни достаточно быстро захотел заняться йогой.

В "его" "Инстаграме", в котором уже 65 тысяч подписчиков, вы можете увидеть, как он занимается йогой со своей хозяйкой и делает другие забавные вещи, которые заставят вас поставить лайк.

Подписывайтесь на Пенни здесь: @ penny_thegoat

4. Лисица Джунипер

"Я не герой, который спас потерянную лисицу в дикой природе. Это немного не та история", — пишет хозяин, купивший лису у заводчика, на странице своего питомца в "Инстаграме".

Таким образом, помимо публикации очаровательных фотографий и видеороликов Джунипер, которая делает все, начиная от прыжков на кровати и заканчивая прогулками; владелец лисы также рассказывает, каково иметь лису в качестве домашнего питомца.

"Я хочу использовать свой "Инстаграм" в качестве образовательного ресурса", — пишет он. "Это лиса. И требуется гораздо больше времени и терпения, чтобы заботиться о ней, чем требовалось бы для кошки или собаки.

Лисы кусаются, требуют особой диеты и склонны к деструктивному поведению. Они пугливы, ужасно пахнут и постоянно все моют, — пишет он, — я надеюсь, что мои посты помогут сообщить о действительности, которая идет вразрез с безрассудством, и остановить дезинформацию, которая в конечном итоге приведет к тому, что лисицы станут новым видом домашнего питомца".

Ссылка на Instagram Джунипер: @ juniperfoxx

5. Шиншилла мистер Бейгель

Эта семилетняя мозаичная шиншилла родом с залива. Владелец животного - Стив Бьюн - взял мистера Бейгеля из приюта для животных.

"Некоторые из моих друзей говорили об этих симпатичных грызунах, на которых они подписаны в "Инстаграме", — сказал Бьюн, — и я подумал, что было бы отличной идеей посвятить аккаунт мистеру Бейгелю, чтобы я мог неофициально документировать его жизнь".

Теперь у Бейгеля - более 100 тысяч подписчиков, и Бьюн использует платформу для распространения сообщений о том, что мех — это не модно и его покупка приравнивается убийству".

Бьюн жертвует часть выручки от рекламы в аккаунте мистера Бейгеля на местное спасение шиншилл.

Вы можете подписаться на аккаунт мистера Бейгеля здесь: @chinnybuddy

Продолжение следует...

Источник фото: @pumpkintheraccoon

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