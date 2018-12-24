Модный питомец: свинка размером с чашку

Что может быть симпатичнее и милее, чем свинка, которая может поместиться в чашке для чая или модном кошельке от кутюр?!

В последние годы такие карликовые свиньи (также называемые "мини-пиги" или "микропиги") стали популярными на телевизионных шоу и в интернете. В одном видеоролике на YouTube такой микропиг по имени Гамлет поднимается по лестнице и садится в миску с овсяной мукой, с аппетитом съедая последнюю. Это видео собрало огромное количество просмотров, а популярность микропигов и других карликовых свиней возросла в тысячи раз.

Теперь этих животных заводят в качестве питомцев наравне с кошкой или собакой.

Полноценное домашнее животное, которое может жить в квартире

Свиньи, подобные Гамлету, стали новым повальным увлечением миллионов людей. Они не только умеют вызывать умиление, но к тому же являются очень чистоплотными и умными животными.

Некоторые заводчики утверждают, что за ними гораздо легче ухаживать, чем за маленькими собаками, и что некоторые микро- и мини-пиги весят в зрелом возрасте всего 15-20 килограммов. Это примерно равно весу миниатюрной таксы. Благодаря своим габаритам, карликовая свинья может спокойно жить в квартире и гулять на поводке в небольшом парке у дома.

Не попадитесь на уловку!

На самом деле в природе нет такого существа, как карликовая свинья. Так называемые "карликовые свиньи" — это обычные свиньи, которые либо недокормлены, и их рост отстает, либо к ним применены иные уловки.

Тем не менее сейчас действительно стали разводить маленьких свинок. И вокруг этого бизнеса образовалось много мошенников. Поскольку свиньи могут размножаться только, когда они моложе трех месяцев, родителями поросенка могут быть поросятами; поэтому их размер не является точным показателем того, насколько велико их потомство будет во взрослой жизни.

Обыкновенные свиньи продолжают расти, пока им не исполнится пять лет, и они могут достигать веса примерно в 45 килограммов.

Если вы решились завести карликовую свинью, будьте осторожны. Многие производители продают просто маленьких поросят, выдавая их за мини и микропигов. Каково же будет ваше удивление, когда ваша карликовая свинья начнет расти, и ваша маленькая квартира станет для нее тесна.

Карликовые свиньи Рози и Джоанна

Одна пара заплатила несколько тысяч долларов за милого маленького поросенка по имени Рози. Они любили ее и заботились о здоровье любимицы, следуя инструкциям заводчика по кормлению.

Однако Рози стала недоедать. В результате плотность ее костей стала чрезвычайно низкой, что сделало ее чересчур подверженной переломам. Зная, что Рози понадобится специализированная медицинская помощь на всю оставшуюся жизнь и желая дать ей шанс на лучшее будущее рядом со всем необходимым, пара сдала ее в питомник.

Попечитель Рози, Адрия Джонсон, рассказала, что свиньи, которые не питаются полноценно, имеют слабую иммунную систему, повышенную чувствительность кожи и проблемы с копытами.

И хотя средняя продолжительность жизни такой свиньи составляет 20 лет, большинство карликовых свиней не достигают и одной пятой части этой цифры.

Как и Рози, двухлетняя Джоанна весит около 50 фунтов, что вдвое меньше, чем должно быть. Однако миниатюрные габариты не мешали ей устраивать невероятный беспорядок в гостиной хозяев. Пара, которая ее купила и очень любила, вынуждена была отказаться от питомца из-за ее чрезмерно активного поведения.

Хотя свиньи могут прекрасно ладить с другими домашними животными, им необходимо взаимодействовать с сородичами и иметь свободный выход на улицу.

Кроме того, они обладают некоторыми охотничьими повадками. Если они не смогут удовлетворить эти инстинкты, это может привести к большому количеству разрушений в доме хозяев, что, в свою очередь, приводит к тому, что многие из них теряют приют.

Правда о карликовых свиньях

В истории Рози и Джоанны есть счастливый конец. Рози снялась в эпизодической роли в сериале, прежде чем отправиться в замечательный приемный дом. А у Джоанны был эмоциональный срыв, который заставил ее сбежать. Но совсем скоро она обзаведётся друзьями в питомнике, где будет иметь возможность удовлетворять свои потребности в активном образе жизни.

Но проблема, к сожалению, остается. У людей все еще недостаточно информации о о карликовых свиньях.

Между тем, обзаводясь карликовой свиньей, стоит иметь в виду, что организация правильного питания для нее, соответствующей среды обитания и качественной ветеринарной помощи может оказаться чрезвычайно дорогостоящим мероприятием.

И не так-то просто будет найти кого-нибудь, кто будет готов посидеть с вашим питомцем и оказать ему должный уход, когда вы отправитесь в отпуск.

И все же — для тех, кто не в силах противостоять крошечной розовой морде, и готов вопреки всему обзавестись одним или парой обаятельных поросят, лучшим вариантом является визит в специальный питомник, где содержатся тысячи карликовых свиней. И все эти животные ищут хороших хозяев и место, которое они смогут считать своим домом.

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