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Автор Джим Барнс

Делаем домик для собаки своими руками

Зоосфера » Интересное

Для собаки важно не только, сколько вы с ней играете, чем кормите и какие игрушки покупаете. Не менее значимо ее место отдыха, домик, где она спит. Ведь всем хочется иметь комфортное место уединения.

Делаем домик для собаки. 396308.jpeg

Однако найти подходящий вариант для вашего питомца не всегда легко. Он может быть слишком дорогим, не подходить по стилю или просто не быть "тем самым". В этом случае нужно попробовать сделать такой домик своими руками! Главное — желание, а советы по его созданию можно прочитать ниже.

Кстати, рассматривайте не просто хороший мягкий матрас для сна собаки, но и обращайте внимание, как он будет гармонировать с интерьером в целом.

1. Если вы живете в небольшой квартире, то на первый план выходит экономия места. К примеру, если ваша кровать стоит на подиуме, то под ней можно расположить место для сна собаки. Причем туда поместится даже большой пес. Место найдено, осталось только выбрать матрас.

2. Обшить домик можно, например, гобеленной тканью. Что не только отлично выглядит, но и очень практично: они не будут быстро пачкаться. Выбрать можно любую диванную ткань. Кстати, ею можно обшить любой домик или матрас.

3. В качестве наполнителя можно использовать поролон. Если есть старый диван, то можно использовать его съемные элементы. И не обшивайте поролон тканью. Лучше сделайте из нее чехол на замочках или липучках, который можно будет легко стирать.

4. Если умеете пользоваться строительными инструментами, сделайте настоящий дом из фанеры! Сложно перетаскивать с места на место, зато отлично смотрится.

5. Еще одна идея для каркаса — старый чемодан. Только не забудьте обязательно зафиксировать "крышу". Добавьте необходимые элементы (к пример, матрас) внутрь, и домик готов.

6. Если умеете вязать, то можно связать лежанку для собаки самостоятельно. Тогда все точно в ваших руках — любая пряжа, цвет и стиль. Если понравилась идея, но вязать не умеете, можно найти старый свитер и смастерить место для сна собаки из него.

7. Можно пойти дальше и использовать старую тумбу! Аккуратно ее обшить, декорировать, и все готово. Если нет старой, можете использовать ту, которой сейчас пользуетесь. Просто уберите все, что ранее находилось внутри, и поместите туда матрас. Убьете сразу двух зайцев.

8. Если вы живете в своем доме, псу можно подготовить отдельную будку. Например, из бочки. Обработайте ее от влаги, хорошо закрепите, чтобы собака не могла вместе с ней случайно укатиться, положите внутрь матрас, декорируйте конструкцию или покрасьте. Можно сделать такой домик, например, в морском стиле, а из бочки — в виде настоящего корабля.

Как видите, необязательно выбирать покупной вариант, гораздо лучше создать подходящий именно вашему питомцу, заодно используя при изготовлении накопившиеся в доме предметы. Таким образом из ненужных вещей они могут стать деталями нового уютного дома для вашего питомца. 

Источник фото: pxhere.com

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Темы собаки животные домик для собаки домашние питомцы
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