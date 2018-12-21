Не полюбить невозможно: пять фактов о крысах

Знаете ли вы, что крысы образуют пожизненные узы со своими хозяевами и реагируют на их взгляд и голос?

При слове "крыса" воображение многих людей рождает образ противного грызуна с заостренным носом. Но деле же из домашних крыс получаются превосходные домашние животные.

Вот пять фактов о крысах, о которых вы, вероятно, ранее не слышали:

1. Крысы — любители чистоты

Эти прелестные животные не любят грязь. Более того, если они что-то замечают на своей шерсти, сразу же пытаются отчистить. Они любят друг друга и хорошо взаимодействуют между собой.

Именно поэтому они не разбрасывают пищу, а организуют ее в общие аккуратные кучки

Им редко требуется купание. Как правило, единственными крысами, которые нуждаются в регулярных ваннах, являются взрослые особи, страдающие ожирением, больные, страдающие артритом крысы, которые испытывают трудности в уходе за собой, или самцы, которые постоянно помечают свою территорию.

2. Крысы чрезвычайно умны и обладают эмпатией

Многие люди не считают крыс умными, но на самом деле они не правы. Крысы легко поддаются тренировкам. Их интеллект — это одна из причин, почему крыс так часто используют в психологических исследованиях.

Их можно научить выполнять трюки, мастерски решать сложные головоломки, пробегать лабиринты и просто решать простые задачи. Все, что им нужно, — это преданный тренер и мотивация (обычно мотиватором выступает награда — любимая еда).

Есть невероятные задачи, которые могут выполнять крысы, когда им показывают, как это нужно сделать. Например, крыс можно научить играть и приносить мяч. Их также можно научить тому, как бросать мяч в кольцо, как в баскетболе.

Крысы также всегда реагируют на свои имена. Они даже проявляют сочувствие и сострадание к своим собратьям-крысам, когда те находятся в бедственном положении. Это те качества, которые нередко приписываются и многим другим живым организмам, кроме людей.

3. Крысы очень привязаны к своим владельцам

Спросите любого владельца крысы, и он скажет вам, что его питомец узнает хозяина, отвечает на его взгляд и голос.

Они очень общительны и любят проводить время с членами своей "человеческой" семьи на диване, на плечах или на коленях хозяев.

Они даже попытаются ухаживать за своими "человеческими" спутниками, как если бы эти люди были другими крысами в их "обществе". Домашние крысы любят тепло и контакт своих опекунов и на самом деле очень приятны!

4. Крысы не живут долго

Большинство людей этого не знают, но крысы обычно живут всего от двух до трех лет.

Кроме того, имейте в виду, что многие крысы начинают болеть уже на втором году жизни.

Поэтому, если вы подумываете о том, чтобы завести крысу в качестве домашнего животного, стоит заранее осознать, что она не сможет быть с вами так же долго, как собака или кошка.

Конечно, вы можете сделать все возможное, чтобы обеспечить вашему любимчику-грызуну оптимальный уход, включая регулярное ветеринарное внимание.

Хороший ежедневный уход за вашей домашней крысой будет включать в себя такие компоненты, как ежедневная очистка и еженедельная смена постельного белья (предпочтительно, чтобы оно было на бумажной основе).

Крысам следует соблюдать базовую диету, употребляя в пищу гранулы, специально для них предназначенные, плюс — пить чистую воду и есть небольшие порции пищи, которая должна включать свежие продукты, кусочки вареного яйца или макаронных изделий, мясо, а также орехи или семена.

Такие питомцы также нуждаются в упражнениях на гладких односторонних игрушечных колесах, которые могут быть размещены в их клетках, а также — в наличии свободного времени помимо игр.

5. Крысы нуждаются в профессиональной медицинской помощи

Крысы, как собаки, кошки и люди, могут сталкиваться с различными медицинскими проблемами, такими как опухоль молочной железы, заболевания дыхательных путей и инфекции матки.

Некоторых из этих состояний можно избежать с самого начала (например, инфекции матки могут быть предотвращены путем хирургического удаления органа и яичников в возрасте до 6 месяцев), в то время как другие нужно лечить тогда, когда проблема уже проявилась (например, опухоль молочной железы может быть удалена с помощью мастэктомии).

Чтобы предотвратить или вылечить болезнь, крысы должны регулярно проходить обследование у опытного ветеринара. Врачу их следует показать сразу после приобретения, а затем, в идеале, с учетом их ограниченного срока жизни, приводить на проверки каждые шесть месяцев после этого, чтобы попытаться увеличить вероятность ранней диагностики недугов.

К сожалению, многие владельцы крыс либо не приносят своих питомцев к ветеринару на профилактические осмотры, либо ждут, пока не станет слишком поздно.

Поэтому, если вы хотите умного, общительного и легко обучаемого питомца, подумайте о домашней крысе. Крысы не смогут прожить с вами так достаточно долго, однако время, проведенное с ними, будет весьма полезным.

Источник фото: pxhere.com

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