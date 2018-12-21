Как собаки могут помочь в борьбе с раком

Собаки — настоящие друзья человека. Они не просто всегда рядом, веселят нас, разделяют беды и радости, показывают свою преданность и заботу. Они также помогают нам выживать. Как? Сейчас расскажем.

Болезни бывают не только у людей. Очень много собак также хворают, особенно, если они старше 10 лет. И главный их враг — это рак. Кстати, он поражает не только собак, но и других домашних животных "в возрасте".

Конечно, это очень печально, однако онкологию у собак вполне можно обернуть в попытку решения такой проблемы у людей. Именно этим и занимаются специалисты сравнительной онкологии.

Это направление достаточно молодое, но уже дает некоторые результаты. В основе работы — рассмотрение черт рака у людей и животных. Все это делается для того, чтобы найти средство борьбы с раком как для людей, так и для животных. В Америке сейчас существует внушительный штат специалистов, которые занимаются этой проблемой. Двадцать две научные группы непрерывно ведут исследования.

Собаки как биологический вид очень схожи с людьми. Даже больше, чем мыши. Последние слишком малы и быстро умирают, если они и заболевают раком, то болезнь просто не успевает развиться за такой небольшой промежуток времени.

В 2003 году исследователи полностью изучили геном собаки и выяснили, что он очень сильно совпадает с человеческим (на 80 процентов, тогда как с мышами — на 67 процентов).

Кроме того, у собак и человека рак провоцирует одни и те же мутации. Ученые даже говорят о том, что под микроскопом совершенно невозможно найти разницу между опухолью человека и собаки. К тому же видов собак — множество, что играет на руку ученым, так как это важно для исследований (мыши, к примеру, все очень похожи друг на друга).

Таким образом, разнообразие в генофонде, похожесть ДНК и физиологии, строение микроструктур и молекул дают отличную возможность для ученых исследовать через изучение заболевших животных феномен рака.

Также нужно учесть, что собаки не одинаково реагируют не только на заболевание, но и на лечение, что дает дополнительные возможности в разработке эффективных средств борьбы в болезнью.

К тому же, это может говорить и том, что те средства, что помогли собакам, могут вполне помочь и людям. Исследователи наблюдают за действием тех или иных лекарств на организм собак, что дает им возможность предположить, как это лекарство поведет себя в организме человека, и как сам человек будет на него реагировать.

Например, исследования рака костей у собак дало очень много информации, полезной для лечения рака костей у детей. Таким образом, есть большие надежды на появление лекарств и от других форм рака.

Источник фото: pxhere.com

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