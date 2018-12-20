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Автор Полина Крамер

На грани исчезновения. О шиншиллах диких и домашних

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Шиншиллы — это грызуны, которые появились на территории Андских гор северного Чили. Часто, как и многие другие домашние животные, шиншиллы ценятся за их роскошный мягкий мех. Из-за высокого спроса на него эти животные близки к исчезновению.

Факты о шиншиллах. 396148.jpeg

Мех шиншиллы изначально был пятнистым, желто-серым в дикой природе. Однако благодаря селективному размножению стали появляться и другие цвета, в том числе серебристый, желто-серый, голубовато-серый, белый, бежевый и черный. Каждый волос заканчивается черным кончиком независимо от основного цвета шиншиллы.

Первые шиншиллы появились около 41 миллиона лет назад. Предки шиншиллы были одними из первых грызунов, которые наводнили Южную Америку. Мех шиншиллы стал популярным в 1700-х годах, и к 1900 году на этих животных охотились почти до их вымирания. Примерно в то же время Аргентина, Боливия, Чили и Перу запретили охоту на диких шиншилл.

Американский горный инженер по имени Матиас Ф. Чепмен получил специальное разрешение от правительства Чили по переводу шиншилл в Соединенные Штаты в 1923 году. Почти каждая домашняя шиншилла в Соединенных Штатах сегодня является прямым потомком тех 11 шиншилл, привезенных Чепменом в страну.

Физические характеристики

Шиншиллы имеют много общего с морскими свинками и дикобразами. С короткими передними лапами и длинными мышечными задними ногами шиншиллы похожи на кроликов, но их уши намного короче и круглее. У них большие черные глаза и густые хвосты. Также у них есть по четыре пальца на каждой ноге, а тонкие когти на каждом пальце окружены жесткими щетинками.

Шиншиллы обычно составляют в длину от 23 до 38 сантиметров, но хвост может добавить к их длине еще от восьми до 15 сантиметров. Они обычно весят от 0,5 до 0,8 килограмма.

Место обитания

Шиншиллы покрыты толстым мехом по определенной причине. В Андах они могут жить на высоте от 3000 до 5000 метров. На этой высоте может быть очень холодно — минус пять градусов по Цельсию, это средняя минимальная температура в некоторых местах. Шиншиллы могут переносить низкую температуру, но они не смогут выжить при температурах выше 27 градусов по Цельсию. Высокая температура и влажность могут привести к тому, что эти грызуны пострадают от теплового удара.

Шиншиллы — сумеречные и ночные животные, что означает, что они очень активны на рассвете или в сумерках и спят в течение дня. Они делают свои дома, зарываясь в подземные туннели или гнездясь в горных трещинах. Они очень общительны и живут в колониях, которые состоят из сотен шиншилл.

Самки шиншилл склонны быть агрессивными по отношению к другим самкам. Когда они готовы к спариванию, они также могут быть агрессивными по отношению к самцам и являются доминирующими в этих межполовых отношениях. Самки шиншилл в основном моногамны. У них на протяжении всей жизни есть только один помощник.

Самцы, наоборот, могут иметь много подруг. Это особенно касается одомашненных самцов. Часто один самец спаривается со многими самками, чтобы создать большее количество потомства.

Рацион питания

Шиншиллы — всеядны. Они едят как растения, так и мясо. Прежде всего, они едят траву и семена, но они также едят насекомых и птиц, когда у них есть такой шанс. Во время еды они держат свою пищу в передних лапах и грызут ее довольно долго.

Численность шиншилл на сегодняшний день

Хотя мех шиншиллы высоко ценится, Конвенция о международной торговле редкими видами, находящимися под угрозой исчезновения, ограничивает продажу и торговлю дикими шиншиллами с 1975 года. Шиншиллы ради меха разводят специально.

Все виды шиншилл находятся в списке исчезающих видов Международного союза охраны природы и природных ресурсов. Как короткохвостая шиншилла, так и длиннохвостая шиншилла указаны как находящиеся под угрозой исчезновения животные.

Считается, что короткохвостые шиншиллы вымерли в Боливии и Перу, но подозревается, что они восстанавливаются и по сей день в других районах. В 1996 году насчитывалось только 42 колонии длиннохвостых шиншилл, и с тех пор это число продолжает сокращаться.

Домашние шиншиллы

Мичиганское гуманитарное общество рекомендует держать домаших шиншилл в клетке из проволочной сетки с твердым полом. Клетка должна хорошо вентилироваться и выдерживаться в сухом и прохладном состоянии при температуре от 16 до 21 градуса по Цельсию.

Шиншиллы хорошо ладят друг с другом, но все же их следует держать в отдельных клетках.

Шиншиллы могут питаться специальными смесями из зоомагазинов, а также сеном, сухофруктами и орехами, морковью и зелеными овощами в умеренных количествах. Это вполне может составлять около десяти процентов их ежедневного рациона.

Бутылка, снабженная трубочкой и салфеткой, — лучший способ обеспечить животное водой.

Чтобы оставаться чистыми, эти грызуны часто устраивают себе пылевые ванны. Рекомендуется, чтобы домашние шиншиллы принимали пылевые ванны один или два раза в неделю в тонком вулканическом пепле, который можно купить в зоомагазинах.

Шиншиллы считаются более умными, чем кролики, и их можно научить играть с людьми. Однако их нельзя назвать хорошими домашними животными для маленьких детей, потому что шиншиллы славятся своей гиперактивностью и нервозностью.

Фото: klopik.com

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