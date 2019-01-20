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Автор Екатерина Журавлева

Домашние питомцы стали экологической проблемой

Зоосфера » Интересное

Существуют виды, которые, вмешавшись в чужую экосистему, меняют ее и портят. Они называются инвазивными видами. Попавшие на новое место животные не находят естественных врагов и вытесняют те растения и тех животных, которые там существуют.

Домашние питомцы стали экологической проблемой. 397319.jpeg

Роль человека в этом процессе активна, даже если делается это не специально: например, инвазивным видам помогают путешествующие. Чаще всего такими видами являются насекомые. Самый опасный — это аргентинский муравей. Он распространился из Аргентины по всему миру. Также южноамериканская жаба, которая приносит много хлопот в Австралии.

Конечно, вряд ли кому-то придет в голову причислять к инвазивным видам домашних животных, но тем не менее такие животные, как грызуны, кошки и собаки, кажется, не приносящие вреда, переходят с места на место с человеком и уничтожают то, с чем могут справиться. Такие грызуны — это в основном не домашние крысы, а те, которые живут на воле и тем не менее зависят от близкого проживания к человеку. Кошки же и собаки, о которых идет речь, — именно домашние.

С помощью человека перечисленные животные свободны в размножении и охоте, оставаясь домашними или став бездомными. Второй вариант, само собой, более опасен и тем не менее распространен: животное не только получает абсолютную свободу, но еще и должно само заботиться о своем пропитании.

Таким образом, ежегодно кошки истребляют от 1,5 до 3,5 миллиардов птиц и от семи до 20 миллиардов мелких млекопитающих. Существует мнение, что из-за кошек произошло полное исчезновение 60 с лишним видов животных. Грызуны, в свою очередь, истребили 75 видов.

Лишь недавно предметом оценки в подобном контексте стали собаки. Исследователи утверждают, что собаки истребили десять видов, а поставили под угрозу вымирания еще сто пятьдесят. Конечно, в сравнении с показателями, связанными с кошками и крысами, десять — это совсем немного. Однако ученые объясняют это тем, что исследования относительно собак только недавно начались и все открытия еще впереди.

В подобных исследованиях подсчитывается количество жертв как бездомных собак, так и тех, которые служат человеку.

Повторимся, ущерб, нанесенный собаками, пока что кажется несущественным, особенно если сравнивать с кошками и крысами. Тем не менее существуют и другие причины для беспокойства. Например, инфекции, которые переносят собаки и которые, подобно собачьей чумке, передаются не только собакам, но и многим хищным животным в принципе. Что говорить о бешенстве, которое опасно в том числе и для человека.

В некоторых странах, где бездомных собак действительно очень много (например, в Индии), ежегодно от бешенства умирает 20 тысяч человек. Естественно, подобная статистика ставит проблему бездомных животных выше, нежели вопрос о вмешательстве инвазивных видов в чужую экосистему. Поэтому на нынешней ступени в нашем отношении к животным, разумеется, имеет место приоритет. Однако две озвученные проблемы все равно есть, и не важно, какая из них благодаря нам же самим первостепенна, — решать нужно каждую.

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