Прогулка с домашним хорьком: правильно и полезно

Когда на Руси еще не часто можно было встретить кошку, обычным домашним питомцем зачастую был… хорек.

Но со временем мода на это животное прошла. В последнее же время люди снова стали активно брать в дом хорьков, и, по словам владельцев, животное приносит массу позитива.

Выгуливать хорька в принципе не обязательно. Он прекрасно может обходиться без прогулок и всю жизнь прожить в доме. Но если вы действительно любите свое животное, то не станете отказывать ему в таком удовольствие, как прогулка на свежем воздухе.

Хорек — очень активное и любознательное животное, прогулка для него — истинное удовольствие, на прогулке он сможет познакомиться с новыми запахами и живой природой.

Выводить хорька на улицу можно только, привив его и выдержав карантин. Хорьки — дикие животные, и они сильно подвержены заболеваниям, которые переносят коты, собаки и крысы.

Не начинайте прогулки слишком рано. Специалисты утверждают, что выводить хорька на улицу можно после девятимесячного возраста. До этого растущий организм сильно восприимчив к заболеваниям. Так что с прогулками не торопитесь.

Если ваш питомец болеет, выводить его на улицу нельзя.

Перед прогулкой обязательно обработайте животное средством от паразитов. Без этого хорек быстро нахвататься блох и клещей.

Обязательно выгуливайте своего питомца на шлейке. Хорек — это очень любопытный охотник. Если он погонится за добычей или испугается громкого звука, то догнать его будет очень сложно, а уже достать из какой-нибудь водосточной трубы может быть и вовсе невозможно.

Чтобы прогулки приносили радость вам и животному, приучайте его к шлейке дома. Сначала она ему не понравится, но после того, как он поносит ее дома, на улице животное перестанет обращать внимание на подобное неудобство.

Правильно затяните лямку, под нее должно входить два пальца. Если вы плохо ее затяните, то животное вырвется.

На место прогулки хорька лучше приносить в переноске, из рук он может вырваться. Место для выгула ищите уединенное и не слишком шумное, желательно там, где не выгуливают собак.

С хорьком можно гулять как летом, так и зимой. Они очень любят снег. Главное — не выводите его при холодной температуре — от минус пятнадцати градусов Цельсия.

В переноску обязательно положите теплый шарф или свитер.

Время прогулки увеличивайте постепенно, особенно это касается зимы. Начинать нужно с 15 минут.

Обязательно после прогулке оботрите лапы животного и осмотрите его на предмет ран и паразитов.

Источник фото: pxhere. com

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