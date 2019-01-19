Богатые и знаменитые: и у животных свои причуды

Хотя их жизнь не обязательно начиналась с серебряной ложкой во рту, есть много домашних животных, известных из социальных сетей, которые живут лучше, чем большинство людей.

Читайте еще: Как питомцы знаменитостей становятся богатыми наследниками

Звезды интернета

Многие животные, ставшие звездами интернета, были спасены и прославлены людьми, которые начали просто публиковать их фотографии. Посещаемость их аккаунтов росла медленно до тех пор, пока не достигла сумасшедшего вирусного успеха.

Из этих знаменитых питомцев обычно выделяют следующих.

Тардар - также известный как Grumpy cat. Этот дико успешный котик по имени Tardar Sauce уже почти пять лет берет интернет штурмом. Его восхитительно сердитое лицо — результат вполне нередкой кошачьей карликовости. И его котята могли бы стоить более 100 миллионов долларов!

Бу-Би - "самая симпатичная в мире собака" породы карликовый померанский шпиц имеет более чем 16 миллионов подписчиков на Facebook и Instagram, огромное количество лицензионных сделок с фирмами Crocs и Гунда, а также получила одобрение сделок с авиакомпанией Virgin America и тремя опубликованными книгами.

Лил Баб - недоразвитая челюсть и генетическое расстройство сделали из этой милой маленькой кошечки настоящую модель со свободно висящим языком. У нее около миллиона подписчиков в Instagram и Facebook. Кроме того, Лил участвует в телевизионных выступлениях, заключает книжные сделки и создает товарные линии, которые помогают собрать деньги для других нуждающихся животных.

Тунец. Эта собака породы чивини — чудом спасшееся существо с сильно утопленной челюстью. Его очаровательная мордочка помогла заработать ему миллионы подписчиков в социальных сетях. Он также появляется на телевидении, имеет дело с написанием книг и отправился в тур, чтобы встретиться со легионами своих поклонников.

Побалуйте и вы своего питомца

В то время как большинство из нас не будет оставлять огромное состояние нашим питомцам, мы одинаково любим наших меньших друзей. Мы все можем проявить нашу привязанность, обеспечив им прочное здоровье и хорошее самочувствие. Мы можем предоставить им такие немаловажные вещи, как уход за зубами, за внешностью и физическими упражнениями и диетами.

Помните, такие вещи и просто уделенное вами время на игры с питомцем могут с гораздо большей вероятностью дать вашему другу любовь, заботу и ласку. Ведь часто гораздо важнее просто объятия, а не дорогие подарки.

Читайте также:

Животные не всегда бывают белыми и пушистыми

Самые медленные животные в мире. ФОТО

Все лгут! Даже животные...