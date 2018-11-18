Как понять, что "говорит" собака

Если несведущий человек уверен, что собаки не умеют говорить, то любой, кто имеет любимого питомца, скажет, что собаки очень даже красноречивы. В данной статье мы расскажем, как же все-таки понять, что хочет сказать нам четвероногий член семьи.
Многие считают, что виляющая хвостом собака проявляет дружелюбие. Это не совсем так. Действительно, собаки хвостом выражают радость, но вилять должен не только хвост, но и все тело.
Если же собака застыла, пасть плотно замкнута, смотрит она в одну точку, и при этом виляет только конец хвоста, это предупреждение. Собака чем-то раздражена или напугана.
Конечно, собака не умеет улыбаться, но вспомните себя, во время улыбки: ваш рот слегка приоткрыт, а челюсти расслаблены. Аналогично все происходит и у собаки. Если пасть слегка распахнута, а челюсти не напряжены, то — считайте, что собака вам улыбается.
Если ваш питомец внезапно остановился и замер, а пасть его сильно сжата, значит он увидел чужую собаку или человека, который ему не понравился. Постарайтесь отвлечь свое животное. Переведите внимание на что-то другое. Например, поиграйте с ним.
Быстрое вытягивание языка, или как собаководы это называют, "мелькания языка", это реакция легкого беспокойства. Такое поведение говорит, что собака подчинена вам. Такое можно увидеть, когда собаки встречаются. Доминирующая особь начинает сразу мелькать языком.
Как и человек, собаки зевают от усталости или желания поспать. Но еще собаки зевают в знак дружеского примирения. Зевотой собака как бы говорит, что у нее нет ни времени, ни желания выяснять отношения.
Чаще всего собака отворачивает голову, если не желает общаться. Собаки — живые существа, и им тоже может наскучит общение. Дайте собаке в такие моменты отдохнуть. И через некоторое время ваш любимец снова вернется к вам.
Такая реакция часто бывает у собак, которых мучают дети. Собака отворачивает голову, но боится потерять мучителей из виду. В такой момент белок глаза сильно открывается, это и есть китовый глаз. В подобной ситуации лучше оградить животное от детского внимания.
Нужно добавить, что у каждой отдельной собаки есть свои индивидуальные манеры и приемы общения. Наблюдайте за питомцем и однажды вы поймете, что он понимает вас подчас лучше, чем вы самого себя.
Источник фото: Википедия
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