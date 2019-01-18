Как питомцы знаменитостей становятся богатыми наследниками

Если бы у вас была возможность побаловать своего питомца, вы бы наняли для него частного шеф-повара, массажиста для глубокого мышечного массажа, индивидуального стилиста или личного психолога?

Согласно данным Forbes, значительная часть богатых владельцев домашних животных поселяет своих питомцев в специальных помещениях, размеры и роскошь которых большинству из нас даже трудно представить.

При этом богатые хозяева имеют возможность не только создать своим питомцам сладкую жизнь, но и стараются обеспечить им безбедное существование после собственной смерти.

Четвероногие наследники

Более половины богатых людей заранее оставляют четкие распоряжения по вопросам того, как следует поступить с их имуществом в случае смерти. В этих документах первым пунктом нередко упомянуты интересы питомцев.

Более 25 процентов пишут полноценное завещание на своего питомца (или нескольких домашних животных), при этом средний уровень завещанных сбережений составляет 526 тысяч долларов.

В подобных случаях, по крайней мере - в 90 их процентах, оговаривается, что только после того, как питомцы-наследники уйдут в мир иной, наследство смогут получить оставшиеся члены семьи.

Не обращайте внимания, это нормально

Образ жизни богатых и знаменитых домашних животных поистине может вызывать зависть.

Так, весьма достойное наследство от своей состоятельной хозяйки — жительницы Нью-Йорка — получил, например, французский пудель Тоби Раймс.

Усопшая в 1931 году дама оставила любимцу его роскошную медную кровать, бархатный обеденный стол и тренажерный зал стоимостью более одного миллиона долларов, который она приобрела исключительно для тренировок Тоби. Однако это еще не все! Также она завещала пуделю наследство в более чем 30 миллионов долларов.

Когда в 1991 году умерла немецкая графиня Карлотта Либенштайн, она оставила все свое богатство в размере 80 миллионов долларов своей любимой немецкой овчарке — Гюнтеру III. Потомок Гюнтера — Гюнтер IV — живет ныне в экс-резиденции Мадонны в Майами-Бич, купленной за 7,5 миллионов долларов.

Dolce vita домашних животных знаменитостей

Сенсацией стало и завещание знаменитой бизнесвумен Леоны Хелмсли. В 2007 году она завещала 12 миллионов долларов своей мальтийской болонке Трабл.

Хотя в конечном счете судья урезал сумму до двух миллионов долларов, Трабл все равно провела остаток своих дней так, как может только мечтать почти каждый из нас, ни в чем себе не отказывая.

Известно, что актриса и певица Пэрис Хилтон владеет более чем 30 домашними животными. Ее чихуахуа Тинкербелл уже более десяти лет посещает все светские мероприятия вместе со своей хозяйкой. Проживает питомец в роскошном особняке площадью 300 квадратных футов.

Источник фото: pxhere. com

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