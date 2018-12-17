Хамелеон: миниатюрный и общительный питомец

Хамелеоны относятся к семейству ящериц. Однако эти животные отличаются большей требовательностью с точки зрения ухода за ними.

Как это ни удивительно, хамелеон, в отличие от игуан, гекконов, агам и прочих, проявляет привязанность к человеку, радуется общению.

Земноводные как таковые не ассоциируются у нас с подобным поведением, но в случае с хамелеоном вы будете награждены за труды, потраченные на его содержание, его незаурядностью в общении.

Хамелеон идет на руки, распознает черты хозяина благодаря прекрасному зрению, выделяет его среди других людей.

Если Вы никогда не имели дела с содержанием рептилий или именно хамелеонов, то для начала советуют заводить именно йеменского хамелеона. Этот вид уже долгое время успешно разводят в искусственных условиях, информации о нем как о домашнем животном гораздо больше, чем об остальных.

Обязательно стоит приобретать детеныша, выведенного в неволе. Его будет легче воспитать, нежели взрослого или дикого хамелеона. Вместе с тем, к сожалению, эти животные часто живут менее пяти лет, поэтому - чем младше будет Ваш питомец, тем больше времени Вы с ним проведете.

Если вы не планируете разводить ящериц, то стоит завести самца, так как без спаривания самка может погибнуть в возрасте около четырех или шести месяцев.

Не стоит переживать о том, что хамелеону может быть скучно в одиночестве. В природе они мало нуждаются в общении с собратьями, являются по своей натуре одиночками и в диких условиях также живут каждый на своей территории, которые, в свою очередь, строго разграничены.

Для проживания хамелеона необходим большой террариум. Вентиляционная сетка должна находиться на двух стенах. Внутри террариума стоит установить лампы: полноспектровые, ультрафиолетового диапазона и дневного света.

Лампы должны располагаться в разных углах террариума. Важно следить, чтобы их расположение не позволяло питомцу обжечься. Дневная температура в террариуме должна быть от двадцати семи до тридцати градусов, ночная — от пятнадцати до двадцати семи градусов.

Внутри террариума можно разместить живые растения: хамелеоны не любят обгрызать зелень. Также рекомендуется закрепить ветки на разной высоте. Дно террариума оставьте чистым.

Для хамелеона необходима капельная поилка, вода из которой должна постоянно капать в емкость, установленную на полу террариума, ведь в естественной среде эти животные пьют росу и капли дождя.

Маленького хамелеона стоит сразу приучить к кормушкам, которые располагаются в террариуме в количестве двух штук. В одной кормушке постоянно должна быть молотая яичная скорлупа, а во второй — корм. Скорлупа нужна из-за склонности ящериц к рахиту и потребности в кальции.

Детенышей кормят молодыми сверчками, а в процессе взросления начинают добавлять личинок зоофобуса, тараканов, мух и гусениц огневок. Не подойдут для питания хамелеонов насекомые, обладающие жестким хитиновым покровом.

Стоит также знать, что у хамелеонов имеются некоторые капризы в питании, и животные довольно определенно их проявляют.

Рацион должен быть разнообразен: например, для взрослого хамелеона можно добавить к основной еде листья салата, одуванчики, фрукты и овощи.

Норма для взрослого хамелеона в день — от пяти до восьми насекомых. Кормить питомца желательно в одни и те же часы и следить за тем, чтобы корм не был в постоянном доступе для животного. В ином случае насекомые могут перестать восприниматься питомцем как пища или могут просто начать нервировать хамелеона.

Источник фото: Википедия

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