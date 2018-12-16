Откуда у хаски голубые глаза

У большинства пород собак есть уникальные свойства. Но особенно привлекают пронзительные голубые глаза хаски. Используя генетические тесты, ученые выяснили, откуда сибирские хаски получили свой особый цвет глаз. Исследователи говорят, что это еще один шаг в нашем понимании генетики собак.

Об этом открытии рассказал Адам Бойко, исследователь по геномике из Университета Корнелла в Итаке (Нью-Йорк) и один из основателей компании Embark Veterinary, Inc., тестирующей потребительскую генетику специально для вывода новых пород собак.

Тест ДНК собаки

Ряд компаний теперь предлагают генетическое профилирование для собак. Поэтому владельцы домашних животных могут наконец определить, какое сочетание пород подойдет их питомцу. Адам Бойко, который возглавлял новое исследование, ожидал получить немного другие результаты тестов ДНК. Компания Embark предоставляет владельцам профили породы, а также анализирует генетику цвета шерсти, размера тела и сочетание других признаков породы. Хозяева домашних животных просто заполняют анкету онлайн и отправляют как образец слюну своей собаки. Адам Бойко и его команда обновляют профиль по мере появления новых исследований.

Исследователи начали с цвета глаз, потому что это наиболее интересный признак данной породы. Владельцы подтвердили эту информацию при заполнении онлайн-опроса.

Чтобы найти генетику, лежащую в основе цвета голубых собачьих глаз, исследователи сравнили более 200 тысяч генетических маркеров у более чем 6000 собак, чтобы увидеть, как часто у собак с данным маркером появлялись голубые и карие глаза.

"Как правило, не было никакой корреляции, но в определенной части, на хромосоме 18, мы сделали настоящее открытие в отношении голубоглазых собак", — говорит Адам Бойко.

Дублирование ДНК

Это открытие заставило команду выяснить, есть ли какие-либо мутации, которые могли бы объяснить цвет синих глаз и у других собак. Сегмент ДНК около гена, который контролирует развитие глаз у млекопитающих, продублирован на лайках, сообщают исследователи в статье в журнале PLOS Genetics. Они пишут, что мутация — это то, что отвечает за замечательную окраску глаз у собак. Ген, называемый ALX4, не был связан с цветом глаз у людей или мышей, а это означает, что такая мутация совершенно новая для исследователей.

Такое открытие — только начало. Адам Бойко хочет создать базу данных ДНК собак, чтобы они могли найти генетические причины более сложных вещей, таких как дисплазия тазобедренного сустава, аллергия и рак — все проблемы, для которых в настоящее время не существует проверок генетическим тестом.

"Надеюсь, это исследование проложит путь для большего количества открытий", — говорит Адам Бойко.

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