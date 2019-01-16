Колючий, но дружелюбный: выбираем ежа в качестве питомца

Ежи нечасто встречаются среди домашних животных, однако многих привлекают именно эти интересные питомцы, которые вполне могут жить дома, рядом с человеком, и радовать хозяина. Естественно, что в содержании ежей есть свои особенности.

Как приобрести ежа, и любой ли еж сможет стать домашним животным

Конечно, поймать ежа — несложно. многие из нас встречались с этим животным на своем участке или в лесу и даже пробовали взять его в руки. Подчас кажется, что пойманному ежу и вовсе будет лучше в доме.

Однако человек, задержавший у себя надолго ежа из дикой природы, рискует получить укусы и раны, а также подхватить инфекцию и паразитов.

В случае же, если найденное животное — ранено или ослабло, временное пребывание в доме действительно может ему помочь. Главное — срочно показать ежа ветеринару и получить оценку его состояния и рекомендации относительно лечения, а также взять у ежа анализы.

Гораздо лучше будет приобрести ежа в качестве питомца у заводчика.

Сейчас довольно много любителей этих животных. Существуют целые общества, и найти нужную информацию не составляет труда. Приобретение ежа в специальном месте дает гарантию, что вам достанется здоровый питомец с хорошей наследственностью, ориентированный на взаимодействие с человеком.

Стоит заметить, что ежи способны быстро адаптироваться к новым условиям и легко привыкнуть к людям. Соответственно, во взаимодействии с ежатами, родившимися у одомашненных животных, не должно возникнуть проблем.

Не стоит приобретать ежей на птичьем рынке, даже если их будут продавать по привлекательной цене. Часто животные, купленные там, оказываются больными.

Что касается места, в котором еж будет обитать у вас дома, то подойдет клетка. Не давайте ежу самостоятельно исследовать квартиру, он может пораниться, повредить ваши вещи и т. д.

Аквариум сгодится лишь на краткий срок, а лучше вообще избежать этого варианта, потому что жизнь за сплошным стеклом губительна для ежей.

В клетку стоит постелить солому или опилки и установить кормушку и поилку.

Конечно, грибами и яблоками ежи питаются только в сказках. Всем нам известен образ доброго ежика, который несет на своей спине грибочек. Но на самом деле ежи — хищные животные. Для питания ежа в домашних условиях подойдет мясо и насекомые.

В диких условиях ежи едят улиток, гусениц, жуков, червей. Заменой естественному корму может быть мотыль, некоторые кормят ежей и мышатами, но в этом нет необходимости, поэтому, если морально это для вас сложно, не нужно переживать.

Ежу достаточно и иной пищи, например, мяса, печени, рыбы. Подойдут также тараканы и сверчки. Молоко ежу лучше не давать, а морковь и яблоко — вполне понравятся питомцу.

Клетку ежа нужно чистить каждый день.

К приобретению ежа, как и любого другого питомца, стоит отнестись со всей ответственностью.

Нужно помнить о том, что правильный уход и питание — залог его здоровья.

Также стоит знать:

Ежи — одиночки, и если вы решили завести нескольких ежей, каждому нужна своя клетка;

Для размножения ежей стоит иметь определенные знания на эту тему и грамотно выбирать подходящий период;

Важный момент — спячка. Она начинается осенью и требует специально подготовленного места. Также необходимо следить за температурой в этом месте и прочих факторах. Бывает, что из-за излишнего тепла ежи не впадают в спячку, и это сказывается на состоянии их здоровья столь плохо, что животные могут погибнуть;

Еж является ночным животным. Приучить его к человеческому режиму невозможно.

Источник фото: ru.wikipedia.org

Читайте также:

Правда и вымысел о ежах

Ежи - спасители огородов и садов

Четыре факта о ежах