Законы о защите животных в разных странах

Во многих странах законы о защите животных, а также множество волонтерских программ существуют давно. Как в самих законах, так и в людских действиях относительно этого вопроса часто присутствует противоречивость, а также свои особенности, которые зависят от многих факторов — начиная от менталитета и заканчивая историей страны или экономическим/политическим положением и т. д.

Например, в Ватикане при Иоанне Павле II состоялось признание Церковью того факта, что у собак есть душа. С тех пор этим животным стало позволяться заходить в храм. Пожалуй, самый яркий пример того, как специфика государства влияет на его законы.

Как известно, уже давно Европейский парламент установил запрет на тестирование косметики на животных. На всей территории Европы косметика проверяется на волонтерах, которые добровольно соглашаются принять участие в тесте. Возможно, это повысило уровень качества косметики, а также наверняка стало показательным моментом в отношении людей к животным. Само собой, в этом проявился определенный прогресс.

Первый закон, обеспечивающий животным защиту, был принят в Великобритании в начале XIX века. После этого большинство европейских стран последовало ее примеру.

Германия же является первым в мире государством, в котором права животных защищает Конституция. Вместе с этим профессия "Защитник животных" является официально признанной.

Что касается наиболее прогрессивных законов, то обратимся к Австрии. Закон этой страны охватывает множество подробностей, которые обычно просто подразумеваются под общими словами "жестокое обращение".

Впервые в мире право любой человекообразной обезьяны на жизнь, свободу и защиту было признано в Испании десять лет назад. Таким образом, эти животные фактически стали равны человеку в своих правах. Сложно не оценить важность этого закона несмотря на то, что у многих это наверняка вызывает улыбку. Благодаря такому взгляду на животных повысилась вероятность избавления от ужасной участи в цирке и иных подобных местах не только обезьян, но и других интеллектуально развитых животных, вроде дельфинов и слонов, а после очередь может дойти и до остальных.

В Швейцарии в виде эксперимента была создана должность "адвокат животных", а также законы страны подразумевают следующее: животные больше не приравнены к вещам. Швейцария является самым прогрессивным государством в вопросе защиты животных на данный момент.

Нидерланды стали первой страной, в парламенте которой существует Партия для зверей. Ее задача — улучшить положение животных.

В Боливии и Мексике существует закон, запрещающий использование животных в цирке. Боливия стала первой страной, принявшей этот закон. Мексика же последовала примеру всего несколько лет назад. Инициаторы этого изменения в законодательстве направляют свои силы на то, чтобы в окружающих странах также задумались о введении подобного закона.

Сравнительно недавно в Индии признали права дельфинов, подобно правам личности. Эта страна стала первой, которая приняла такое решение. Произошло это ввиду признания высокого уровня интеллекта дельфинов. Также в Южной Азии Индия оказалась первой страной, прекратившей тестирование косметики на животных.

В Саудовской Аравии вовсе отсутствуют законы, которые могли бы защитить животных от жестокости.

Фото: Pravda.Ru

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