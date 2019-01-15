Топ-8 сомнительных методов дрессировки собак

По мнению многих людей, это выглядит очень забавно, когда питомцы ведут себя как истинные модели, при этом не являясь ими. Чаще таким экспериментам подвергаются лошади, которые "вырисовывают" причудливые и неестественные шаги, как будто двигаясь на цыпочках из стороны в сторону или пятясь назад.

Принуждая лошадей двигаться в подобной манере, люди делают их похожими на пьяных подростков, которые пытаются найти свою машину после долгой и веселой ночи в баре.

Некоторые хозяева проделывают подобное и со своими собаками. И это выглядит еще более странно. Зачем заставлять животных и тем более себя выглядеть глупо, когда можно придумать множество других развлечений?!

2. Обучение фристайлингу

Всякий раз, когда вы открываете очередное видео с танцующей, а точнее, бессмысленно дергающейся собакой, которую так "научил" хозяин ради лайков и не всегда одобрительных смешков, задайте всего лишь один вопрос: эта собака также хороша, как Джон Траволта?! Скорее всего — нет. Так стоит ли позорить своего питомца ради сиюминутного эффекта?

3. Катание на досках

Оказывается, собаки смешно выглядят на досках всех видов: на скейтбордах, досках для серфинга и сноубордах. Похоже, они чувствуют себя легко и естественно на этих трех приспособлениях для активного отдыха своего хозяина.

Но ваша собака — живое существо. И если она случайно оттолкнется на сноуборде, стоя на горе во время фото для "Инстаграма", она рискует не только "потерять лицо", но и получить множество травм.

4. Лыжи

Есть некоторые виды жизненных активностей, которые действительно не выглядят весело и красиво, когда вы воспроизводите их с собакой. К таковым относятся — синхронное плавание и дженга.

Можно предположить, что катание на лыжах — совсем другое дело. При просмотре забавных видео в социальных сетях кажется, что некоторые собаки действительно наслаждаются этим занятием и имеют абсолютно безмятежный вид животного, которое готово целый день кататься на склонах, а хозяин ей нужен лишь для того, чтобы доставить ее на место отдыха.

"Посмотрите, мой пес катается на лыжах!" — сообщает через фотографии и ролики обладатель питомца. Нет. Ваш пес просто стоит в удобной ему позе и катится с горы. Более того, рискует получить травму. А вы за это отдаете большие деньги.

5. Талант "говорящей собаки"

Говорящие собаки испугают любого почти так же, как пьяные клоуны, поэтому, возможно, когда люди видят на шоу талантов подобные "таланты", они часто не могут уснуть от ужаса.

Может быть, это потому, что хозяева буквально "разжевывают" и вкладывают слова в уста животных, что трудно считать настоящей передачей навыка говорения питомцу.

Конечно, было бы невероятно здорово увидеть собаку, которая спокойно может рассказать о себе или поделиться мнением о погоде на этой неделе. Но в этом случае нам бы уже вряд ли понадобились профессиональные ведущие и журналисты. Мы были бы шокированы увиденным и, скорее всего, дружно сошли бы с ума.

6. Собака как помощник по дому

Можно научить своих собак сидеть, лежать, пожимать друг другу лапы, опрокидываться назад и не прыгать на людей. Конечно, большинство собак не делает даже половины из этого списка, а люди продолжают тратить на это свое время.

Но, знаете, научить собаку прибирать за собой и более-менее следить за домом — гораздо более реально и оправданно, чем "катание" на лыжах с любимым псом.

Да, эти навыки не будут выглядеть также мило и смешно, но зато и вы не будете выглядеть глупо.

7. Выработка чувства вины

Чувство вины — это не активная деятельность, но все же мы включили ее в данный список. Чувство вины испытывают не только собаки по отношению к людям, но и люди по отношению к собакам. И это две взаимосвязанные вещи.

Вы чувствуете вину за то, что оставили вашу собаку совершенно одну на целый день, а она винит себя за то, что разодрала за это вашу подушку.

По сути, вы можете избавить собаку от этого. Старайтесь каким-либо образом взбадривать и занимать ее. Попытайтесь выкрасть час на работе, чтобы приехать домой и проверить своего питомца. Не нужно специально заставлять собаку чувствовать себя виноватой. Это глупо и жестоко.

8. Чувство воссоединения

Рядом с чувством вины стоит одно из самых распространенных эмоциональных проявлений, которое можно воплотить, встретившись с вашим питомцем.

Люди и собаки могут обмениваться душевным теплом при встрече — прыгать, кричать, радоваться, падать на пол, вопить и обниматься после долгой разлуки.

Это очень мило и вполне объяснимо, если вы со своим питомцем не виделись месяцы, а то и годы. Но согласитесь, что достаточно странно утопать в любовной агонии, когда вы только что вышли из дома и, поняв, что забыли ключи, вернулись, а там вам встретили сопли, слюни и слезы радости, как будто вы прибыли с войны в Афганистане.

Попытайтесь научить себя и свою собаку быть менее эмоциональными, поскольку такие яркие реакции расшатывает нервы и психику. А также выглядят довольно странно.

Есть вещи, в которых собаки лучше, чем люди, поскольку в некоторых вещах они все-таки умнее.

Помимо того, что владелец собаки готов слепо платить за все, что может показаться ему милым в отношении своей собаки, он также может стоически терпеть укусы и царапины, которые оставляет его питомец, оправдывая его тем, что он "просто учится".

Помните, животные, а в особенности собаки, всегда чувствуют слабость и потакание, и будучи весьма хитрыми, не упустят возможности этим воспользоваться.

Продолжение следует...

Источник фото: pxhere.com

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