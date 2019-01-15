Бездомные животные: каков мировой опыт

Во многих западных странах законодательные нормы, касающиеся жестокого обращения с животными, достаточно строги. Вместе с тем к своим обязанностям желающих завести домашнее животное призывают относиться серьезно и даже следят за выполнением определенных требований: налог, страховка, справки, чипирование и т. д.

Будущему владельцу питомца необходимо выполнить все условия, предъявляемые к содержанию животного, включая прививки.

Нарушения караются штрафом, это же наказание часто касается и хозяев, выбросивших животное на улицу, а кое-где это приводит к уголовной ответственности, например, в таких странах, как Италия и Франция.

Как поступают с недобросовестными хозяевами и брошенными животными в других государствах?

К примеру, в США существует закон, который подразумевает стерилизацию всех животных, у которых есть хозяева. Закон не касается собак-полицейских, поводырей и собак, участвующих в выставках.

Невыполнение данного обязательства грозит штрафом. Что касается бездомных животных, то им предстоит усыпление.

В Великобритании бездомных собак отлавливают. Этим занимаются соответствующие специалисты. Спустя неделю после отлова животные направляются в центр переустройства. Возможно и усыпление. Приюты получают поддержку исключительно от организаций, занимающихся защитой животных.

В Германии условия лучше. Обязанности хозяев домашних животных расписаны до самых мелочей и бытовых нюансов. Также в этой стране официально существует такая профессия, как защитник животных. Усыпление касается исключительно на больных и агрессивных животных.

Швеция известна своими строгими правилами, которые распространяются на владельцев питомцев. В рабочие дни хозяева оставляют собак в определенном месте, где за ними присматривают, так как оставлять животных одних дольше, чем на шесть часов, запрещено.

Существует свод правил и по содержанию питомцев. Согласно этим правилам, кошки должны получать норму необходимых им социальных контактов, а также определенный уход за шерстью и здоровьем.

Несмотря на такое внимание, усыпление бездомных животных также производится, однако в крайних случаях. Ими считаются — наличие серьезной травмы, агрессивное поведение, болезнь. Но случаи, чтобы животное оказалось бездомным, настолько редки, что, можно сказать, их нет.

Швейцария также славится своей прогрессивностью в вопросе внимания к животным. Если говорить о желающих завести питомца, они должны получить аттестат, прослушав перед этим курс лекций.

Учитывается размер жилплощади, семейное положение и прочие факторы. Существуют правила о том, как разделить животных в случае, если супруги развелись. Эвтаназии подвергаются лишь страдающие заболеваниями и агрессивные бездомные животные.

В Словении на законодательном уровне регулируют отлов бездомных животных, поднимается вопрос о приютах, а также происходит идентификация собак. Усыпление здоровых бездомных животных разрешено.

Основная программа в Греции - это "отлов-стерилизация-возвращение". Эвтаназия бездомных животных запрещена.

В ряде стран вопрос бездомных животных решается проще: отстрел. Несмотря на это, количество бездомных собак, если не остается неизменным, то растет. Так отличились следующие страны: Албания, Армения, Азербайджан, Молдова.

Единственная цель отлова собак в Индии - борьба с бешенством. Собаки в этой стране в принципе живут на улице, независимо от того, есть у них хозяева, или нет.

В Японии к собакам относятся уважительно. Бездомные животные чаще всего попадают в приюты.

Обязательное чипирование собак происходит в Таиланде. Таким образом хозяина найденного на улице чипированного животного наказывают. Также в стране запрещается прикармливать живущих на улице собак.

Источник фото: pxhere. com

Читайте также:

Пес с ними: россиянам запретят кормить бродячих животных

Зачем люди нападают на бездомных животных?

В Калуге нашли новое решение проблемы бездомных животных