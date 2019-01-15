Попугай ара: особенности содержания

Наверное, каждому известно, как выглядит ара, — большой яркий попугай, живущий в Южной Америке. Кроме того, именно этих птиц в качестве экзотических питомцев можно увидеть во многих домах. Среди них встречаются разные виды, самые популярные из которых — красный ара, большой солдатский ара, желтошейный ара.

Эти попугаи могут дожить до пятидесяти лет, а при хорошем уходе — еще дольше. Молодые птицы кусаются, но не стоит наказывать их за это или пугать, потому что их реакция при испуге как раз и выражается в укусах.

Ара — шумная птица. Если попугай начинает кричать, лучше всего — игнорировать его, потому что ответный крик или угощение могут восприниматься как поощрение.

Уделять внимание такому питомцу лучше в момент спокойствия птицы. Иначе ему придет в голову идея — манипулировать хозяином с помощью своего поведения.

Ара — игривые, любящие, легкообучаемые. Наличие у ара живого ума не подлежит сомнению. Поэтому, если вы стали хозяином такого попугая, необходимо обеспечить птицу интеллектуальной стимуляцией, тогда она будет здорова и счастлива.

Вместе с тем стоит позаботиться о том, чтобы у питомца было большое количество игрушек, но главное условие — безопасность. У питомца не должно быть возможности проглотить их.

Для игровых целей подойдут куски дерева и т. п. Без игрушек ара может проявлять агрессию и портить клетку и предметы в доме.

Не секрет, что ара можно научить разговаривать. Это общительные птицы, употребляющие слова со знанием их значения.

Отношения с хозяином у этой птицы основаны на осознанности, поэтому отдача в них гарантирована. Само собой, так происходит лишь в случаях правильного подхода к содержанию и общению с питомцем.

Выше уже упоминалось, что ара могут прожить долго, поэтому, заводя такого питомца, стоит понимать, что это длительный союз. Возможно, ара будет с вами всю жизнь. Такое решение требует большой ответственности.

Как и многие другие попугаи, ара социальны настолько, что без общения испытывают стресс и страдание.

Что касается взаимодействия такого питомца с детьми, не стоит давать им общаться без надзора родителей. Это касается как физиологических особенностей ара (наличие мощного клюва), так и возможных ошибок в поведении самих детей.

Прежде чем серьезно решиться на то, чтобы завести ара дома, учитывайте, что питомцу потребуется безопасное пространство для жизни (достаточно большое), также вы должны ежедневно иметь достаточно времени, чтобы следить за птицей, когда она находится вне клетки.

Шум, который издает ара, должен быть приемлем для всех членов семьи и соседей.

Ара питается гранулированным кормом, зерном, овощами, фруктами. Орехи лучше давать в качестве угощения и не очень часто.

На клетку для ара придется потратиться. Она должна быть крепкая и большая. При этом — чем крупнее птица, тем просторнее должно быть ее жилище.

Источник фото: pxhere. com

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