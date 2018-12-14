Джунгарский хомяк: удачный выбор в качестве первого питомца

У многих людей возникают сложности при выборе первого животного. Поскольку это ответственный шаг, следует подготовить себя ко всем возможным трудностям, оценить свои силы, а главное, — выбрать зверька, которому будет с вами комфортно.

Если у вас никогда не было домашнего любимца, наверное, не стоит сразу стремиться приютить у себя сложное в уходе животное, такое как кошка или собака. Хозяева часто оказываются не готовы к необходимости выгула питомца или периодическому посещению ветеринара. А возможно, у вас просто нет времени и возможности заводить животное, постоянно нуждающееся в уходе.

Джунгарский хомяк — это отличный питомец, который не приносит хозяевам много хлопот. Он может стать отличным другом как для маленького ребенка, приучая его ответственности, так и для взрослого, мечтающего о зверьке.

Маленький хомяк не займет много места, он не требует больших денежных и временных затрат на свое содержание, но при этом будет радовать вас.

Длиной зверек не больше 10 сантиметров. А его вес не превышает 50 граммов. Джунгарские хомяки бывают самых разных окрасов, так что вы можете выбирать.

Естественный окрас (серо-коричневая спинка и светлый живот) встречается чаще всего, но также можно найти хомячков с рыжей, пятнистой, серо-голубой и белой шерсткой.

Но стоит помнить, что джунгарик необычного окраса нуждается в дополнительной заботе, он может чаще болеть, более восприимчив к стрессам.

Если вы решились завести дома джунгарского хомяка, нужно обеспечить ему комфортные условия существования. В первую очередь стоит задуматься о клетке. Она должна быть просторной, так как зверек довольно подвижный, выбирайте размер не менее 50 на 30 сантиметров.

Отличным дополнением будут трубы и тоннели, в природных условиях джунгарские хомяки любят рыть норы. В клетке должно быть место, где зверек сможет уединиться. Лучше выбирать маленький (около 10 сантиметров) домик из дерева.

Не забывайте о том, что джунгарский хомяк достаточно активное животное, поэтому постарайтесь установить для него беговое колесо.

Кормить зверька нужно в основном зерносмесью, ее можно найти в любом зоомагазине. В рацион также можно добавлять овощи и фрукты, иногда — курицу и творог, только следите за тем, чтобы еда не оставалась надолго в клетке, так как, испортившись, она может стать причиной болезни хомяка.

Можете иногда баловать своего питомца лакомствами для хомяков, которые можно купить в зоомагазине.

Клетку джунгарика не стоит убирать слишком часто, полностью вычищать клетку можно раз в неделю, потому что для хомяка это стресс. Лучше проводить точечную уборку, выкидывать остатки свежих продуктов и чистить туалетный угол, его зверек организует в одном месте, поэтому это не так сложно. Чистота в клетке очень важна для здоровья вашего маленького питомца.

Уход за джунгариком не сложен. При желании с этим справится даже маленький ребенок. Эти хлопоты не станут для вас утомительными, потому что помогут любимцу прожить долгую и комфортную жизнь.

В качестве первого животного джунгарский хомяк подходит идеально. Он научит распределять свое время, чтобы оставлять немного на уход за питомцем, приучит к ответственности, а еще подарит массу положительных эмоций и станет настоящим другом.

Наблюдение за хомяком поможет снять стресс, а после приучения к рукам вы сможете играть с пушистым зверьком.

Источник фото: commons.wikimedia.org

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