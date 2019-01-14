Хвост трубой: расшифровываем кошачьи знаки

Кто прекрасно держит равновесие, шагая по тонкому забору, или взбирается на дерево? Кто так ловко преодолевает препятствия в прыжке и мягко приземляется на землю, спускаясь с какой-либо возвышенности?
Кошка — грациозное животное с независимым характером и, в то же время, преданно любящее своего хозяина. Сегодня мы поговорим о том, зачем кошке хвост. Вы задумывались об этом? Конечно, не только для красоты.
По достоинству этой самой длинной частью тела могут похвастаться сиамские коты, мейн-куны и норвежские лесные кошки. Есть в природе и представители кошачьего семейства с коротким хвостом, например, кошки бобтейл.
И те, и другие обладают непревзойденной способностью охотиться и передвигаться по узким поверхностям.
Однако хвост все-таки играет в кошачьей жизни весьма существенную роль. Перечислим его основные функции:
Как же без хвоста обходятся кошки, потерявшие его по какой-либо причине? Или те породы, у которых его никогда и не было?
Владельцы куцехвостых пород утверждают, что их питомцы прекрасно обходятся и без данного атрибута — твердо держат равновесие и могут приземляться при падении на лапы. К тому же хозяева любят своих питомцев и не обращают большого внимания на их эстетические изъяны.
Источник фото: pxhere.com
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