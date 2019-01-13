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Автор Елизавета Миронова

Ни слова хозяину! Кошачьи секреты

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Кошки испокон веков находились рядом с человеком. Об этих животных известно так много, но в то же время они остаются крайне загадочными существами даже для ученых. Многие до сих пор не могут объяснить поведение кошек, их привычки. Пушистые друзья не так просты, как кажется!

Ни слова хозяину! Кошачьи секреты. 397028.jpeg

Кошки всегда наготове, даже если кажется, что животное отдыхает. Они могут моментально перестроиться в состояние боевой готовности, очнувшись от глубокого сна. Все дело в том, что даже во время отдыха кошки продолжают анализировать происходящее вокруг, обращая внимание даже на самые малейшие звуки и телодвижения. Именно поэтому для кошек самое важное — это способность реактивно реагировать на любое действие.

Если ваша кошка медлительна рядом с вами, она вам доверяет. Особенно отмечают как большое проявление любви к хозяину медленное открытие и закрытие глаз — это значит, что кошка не боится "проморгать" какой-то момент и чувствует себя под защитой.

Вы знали, что кошки могут различать все вкусы, кроме сладкого? Есть животные, которые любят мороженое, но, оказывается, они не чувствуют сладкого привкуса. Все дело в том, что вкусовые рецепторы этих животных на каком-то этапе эволюции подверглись мутации. Такой мутации нет у других млекопитающих.

К слову о мороженом, вопреки распространенному мнению кошкам противопоказаны сливки. Кишечник человека способен переваривать коровье молоко (и то далеко не все люди), а вот кошки не предрасположены к таким деликатесам.

Мурлыкание кошки — это не только знак привязанности и удовольствия. Звуки, которые издает кошка, относятся к частоте 20-40 Гц и способствуют росту костей и заживлению травм. Недаром говорят, что кошки могут исцелять! Более того, помимо мурлыкания, кошка способна издавать до сотни разных звуков, тогда как собаки способны только на десяток. Хозяева, впрочем, различать этот спектр не могут.

Кошки крайне гибкие и грациозные, чем они и известны, однако немногие знают, что кошка может прыгать на высоту, во много раз превышающую ее собственный рост. Мощность мышц спины и лап позволяет нашим питомцам отрываться от пола на высоту, до шести раз кратную их росту.

Приземляются коты практически всегда на лапы — это рефлекс, который позволяет животным всегда амортизировать удар при падении.

Кстати, лапы исполняют еще и другую функцию — через них кошка потеет. Если животное сильно нервничает или пугается, лапки становятся мокрыми.

Взрослая кошка обладает весьма большой "производительностью" — до семи котят каждый месяц. Именно поэтому стерилизация бездомных кошек так важна, ведь котята могут заполонить весь мир.

И напоследок. Вы знали, что подушечка носа у кошек — это своего рода эквивалент человеческому отпечатку пальца? Нос кошки уникален, а также является самым важным органом для животного, ведь там располагаются 19 миллионов нервных окончаний (в отличие от человека, у которого их всего пять миллионов). Так что у кота Матроскина документами были вовсе не усы и хвост, а подушечка носа.

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