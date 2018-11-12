Пауки-птицееды: долгожители, санитары, деликатес

Если вы боитесь пауков, то этот персонаж доведет вас до истерики, а то и до потери сознания. В мире пауков это настоящий король. Но удивительно то, что именно этих пауков очень любят заводить в роли домашних питомцев. Поговорим об удивительном животном, пауке-птицееде, или, как его еще называют, Голиафе.

Самки этого паука — настоящие долгожители, в среднем они живут 10-15 лет, некоторые из них могут прожить целых 25 лет. Увы, но самцам не так повезло, жизнь их значительно короче. Живут они всего несколько лет.

Самки птицееда очень разборчивы в выборе партнера. Своим запахом она собирает вокруг себя несколько ухажеров и с интересом наблюдает за сражением, но победитель не всегда получает самку, последнее слово остается за ней.

Эти пауки считаются самыми крупными в мире. Они достигают невероятных размеров. В длину пауки могут быть от 10 до 28 сантиметров. Лапы этих насекомых могут достигать 28 сантиметров. Увы, но, как и у других видов пауков, самцы птицееда после спаривания погибают в течение нескольких месяцев.

Ближайшим родственником паука-птицееда является тарантул. Тарантулы, как правило, не агрессивны и могут прожить до 30 лет.

Самка птицееда откладывает до 200 яиц. Которые через восемь недель являют миру маленьких паучат. Мать заботится о потомстве и постоянно нуждается в пище.

В случае опасности эти пауки выстреливают в сторону врага маленькие волоски. Попадая в глаза или рот, они могут вызвать довольно сильное раздражение. Хотя эти пауки и ядовиты, в защитных целях яд они используют редко. В основном он требуется для охоты. Но если вам все-таки не повезло и паук вас укусил, то реакция будет примерно такая же, как после укуса пчелы.

Хотя этот паук и может съесть маленькую птицу, но это происходит редко. В основное меню паука входят черви, ящерицы, лягушки и насекомые. Иногда паук может полакомиться змеей.

У этого паука очень плохое зрение, в основном паук ориентируется по окружающим вибрациям.

Удивительно, но эти пауки не только линяют, но и умеют использовать этот механизм в процессах регенерации. Потеряв конечность, они увеличивают давление и таким образом формируют новую конечность.

В некоторых странах этот паук является деликатесом. Например, у некоторых племен в Южной Америке этими пауками лакомятся дети.

Фото: wildwildworld.net.ua

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