Еще четыре собаки, которые оставили след в истории

Сегодня мы расскажем еще о четырех собаках, которые благодаря своим заслугам или именитым хозяевам оставили след в истории.

Читайте первую часть: Четыре собаки, которые оставили след в истории

Лекс

Лекс был первой военной собакой, которая получила досрочный выход "на пенсию". Работая в Фаллудже (Ирак) с морским корпусом США и своим хозяином Дастином Джеромом Ли, Лекс был ранен. Это сильно повлияло на его дальнейшую жизнь.

Несмотря на многочисленные травмы эта собака отказалась покинуть своего хозяина. Лекса пришлось насильно увезти, чтобы его вылечили медики. Родители Дастина Ли, Джером и Рейчел Ли, обратились к военным США с просьбой "усыновить" Лекса. В соответствии с приказом, позволяющим операционным военным собакам освобождаться от службы в раннем возрасте в особых условиях, Лекс был "комиссован".

Пес всю свою оставшуюся жизнь прожил, борясь с проблемами двигательного аппарата из-за большого количества осколков в его теле. Он лечился сам и посещал военных ветеранов в госпиталях, больницах и пансионатах. Лекс умер от рака в 2012 году в возрасте 13 лет.

Псу была присвоена почетная медаль Пурпурного сердца, и он был удостоен в 2008 году премии за выдающуюся собачью доблесть (ACE).

Не менее героической и короткой оказалась жизнь хозяина Лекса Дастина Джерома Ли. Он погиб, когда до возвращения домой оставалось всего шесть недель. Дастин был награжден медалью "Фиолетовое сердце" и медалью ВМС и морской пехоты за боевые отличия, отвагу и доблесть. Нужно отметить, что Дастин Ли начал работать с собаками в возрасте всего пяти лет. Ему было всего 20 лет, когда он погиб.

Собака Павлова

Российский физиолог Иван Павлов в 1904 году получил Нобелевскую премию по медицине за свои классические эксперименты, связанные с так называемым "условным рефлексом" — в частности, на пищеварительных железах собак.

В Музее Павлова в Рязани есть множество экспонатов — чучела собак и устройства для научных исследований. Например, устройство на голове собаки — специальный контейнер для слюны и трубка, хирургически имплантированная в морду собаки. Как это ни ужасно, работа Павлова в то время была описана в книге, где говорилось, что собаки подвергались вивисекции и были убиты в конце эксперимента.

В 2011 году вышел фильм BBC под названием "Подробная история строения мозга", в котором рассказывалось, что Павлов и его коллеги также проводили подобные эксперименты над детьми.

Бадди, собака Билла Клинтона

Шоколадный лабрадор президента Билла Клинтона Бадди появился в семье Клинтона в Белом доме в 1997 году. Резвый щенок не ладил с другим домашним животным Клинтоном — котом по имени Носки, поэтому их держали в разных помещениях. Фотографии Бадди довольно часто можно увидеть в интернете, а лабрадоров тогда начали в шутку называть "президентскими собаками".

Чекерс, собака Никсона

Самая известная собака президента Ричарда Никсона кокер-спаниель Чекерс никогда не жил в Белом доме. В Белом доме жили другие любимцы президента: ирландский сеттер Тимахо, пудель Вики и терьер Паша.

Кокер-спаниеля Чекерса семье Никсона подарили. Во время выступления, в котором сенатор Никсон отчитывался о финансах своей семьи, он сказал: "Еще одна вещь, которую я, вероятно, должен сказать вам: мы кое-что получили — подарок — после выборов. Человек в Техасе услышал, как Пэт по радио упомянула о том, что наши две юные дочери хотели бы иметь собаку. И, верьте или нет, за день до того, как мы отправились в путешествие, мы получили сообщение от Union Station в Балтиморе, в котором говорилось, что у них есть "кое-что" для нас. Мы пошли, чтобы получить это. Вы знаете, что это было? Это была маленькая собака — кокер-спаниель в ящике, который был отправлен из Техаса. Черно-белый пятнистый. И наша маленькая дочка шестилетняя Тришия назвала его Чекерсом. И вы знаете, наши дети, как и все остальные дети на свете, любят собак. И я просто хочу сказать это прямо сейчас: независимо от того, что говорят о нас, мы собираемся сохранить это — радость и любовь наших детей".

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