Гончие борзые: жизнь или смерть после рекордов

В прошлом году гончие борзые получили около 5000 травм, а более 900 собак выбыли из забега. На трассе погибло 257 животных, еще 333 усыпили из-за высокой стоимости лечения или плохих прогнозов на выздоровление. По меньшей мере 348 были умерщвлены, потому что их нельзя было вернуть в забеги, сообщает The Conversation.

Оказывается, эти шокирующие статистические данные были опубликованы советом Великобритании по контролю за гончими под давлением активистов по защите животных.

Британская ассоциация, выступающая против жестоких видов спорта, зафиксировала эти смерти как неоправданные. Представитель организации утверждает, что это далеко не полная статистика. Многие скрывают страдания и плачевный конец собак, которые рождаются просто для того, чтобы участвовать в забегах. Сейчас наступило время, утверждают защитники животных, когда забеги собак встали в ряды жестоких видов спорта и далее не приемлемы.

Гонки борзых — это не соревнования на скорость. Это индустрия азартных игр, а собаки являются здесь товаром. Борзая — порода собак, которая имела богатую и разнообразную историю еще до появления в современном общественном сознании термина "гоночная собака".

К сожалению, современные методы содержания и поддержания популяции гончих борзых — огромная проблема. Этих животных зачастую разводят и обучают только для гонок, ну и, возможно, охоты. Многие гончие борзые живут в условиях, которые не оставляют им возможности просто жить рядом с человеком впоследствии, после окончания их "профессиональной карьеры".

Такие собаки страдают от физических и психологических травм. Большинство из них, кажется, никогда уже не смогут стать домашним любимцем. Как правило, они плохо воспитаны, не способны сдерживать возбуждение и боятся даже самых простых повседневных вещей, с которыми сталкиваются обычные домашние собаки. Вчерашние рекордсмены не способны ходить на прогулки, оставаться в одиночестве и адекватно реагировать на других собак при встрече.

Существует даже мнение, что борзые — это особая порода собак и она агрессивна и опасна. Поверьте, это не так, такие утверждения вводят в заблуждение, они неточны и потенциально вредны.

На самом деле, многие борзые ведут пассивный образ жизни, он как раз характерен для их породы. Они нередко замирают и столбенеют, если ситуация их пугает, вместо того чтобы вступить в бой или убежать.

Исполнительный директор Организации по защите гончих Марк Берд утверждает, что "борзая — спокойное, нежное и красивое домашнее животное, которое хорошо ладит с детьми". Конечно же, это тоже преувеличение — со стороны человека, который поставил себе целью спасти всех собак, которые уже не могут участвовать в гонках, найдя им хозяев и жилье.

Ни одна порода собак не может быть просто описана как "ладит с детьми". Отношения между людьми и животными основаны на доверии, взаимопонимании и уважении. Детей необходимо учить, как безопасно взаимодействовать с любыми собаками. В Великобритании, например, даже запущен специальный проект: специалисты обучают детей эффективному чтению языка тела собак. И, конечно же, надо учитывать, что некоторые собаки будут больше наслаждаться компанией детей, а другие — меньше. Ну а упомянутое выше качество борзых — стремление пассивно справляться с ситуациями, которые им не нравятся, — действительно, сможет помочь и им, и контактирующим с ними детям в общении.

Да, конечно, для того чтобы спасти собаку, еще вчера участвовавшую в гонках, а сегодня списанную под умерщвление, придется очень потрудиться. Явно здесь не обойдется и без помощи специалиста. Но, может, стоит задуматься и попробовать?

Источник фото: Dreamstime.com

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