Четыре собаки, которые оставили след в истории

Сегодня мы расскажем о собаках, которые, благодаря своим заслугам или именитым хозяевам, оставили след в истории.

Бо Обама

Бо — португальская водяная собака, принадлежащая семье Обамы. Пожалуй, наиболее известна она тем, что упоминается в речи президента Барака Обамы за 2008 год. "Саша и Малия, …я люблю вас больше, чем вы можете себе представить, — сказал тогда Обама. — И я хочу подарить вам нового члена семьи, щенка, который пойдет с нами …в Белый дом".

Выбор пал на португальскую водяную собаку, поскольку у дочери Обамы — Малии — аллергия, а данная порода считается гипоаллергенной.

Милли Буш

Милли — английский спрингер-спаниель Барбары и Джорджа Буша-старшего — была чрезвычайно популярным президентским домашним животным.

Милли даже "написала" книгу под названием "Книга Милли", которая заняла первое место в списке бестселлеров The New York Times. В интернете гуляет известная фотография, где миссис Буш помогает Милли открывать рождественские открытки Белого дома в 1991 году.

Занимательный факт: в то время как супруги были на работе, Милли родила шесть щенков. Один из щенков вернулся в Белый дом в качестве президентского питомца Джорджа У. Буша.

Рин Тин Тин

Рин Тин Тин был настоящей боевой собакой, спасенной с французского поля битвы во время Первой мировой войны американским солдатом Ли Дунканом.

Вернувшись в США, Дункан обучил немецкую овчарку и сумел найти для него небольшие роли в нескольких немых фильмах.

В 1929 году Рин Тин Тин получил свою первую большую роль в фильме 1923 года "Где начинается Север". И сам фильм, и Рин Тин Тин стали успешными, а самой картине часто приписывают роль спасателя компании Warner Bros. от банкротства.

За свою жизнь Рин Тин Тин снялся в 27 фильмах.

Синдбад

Синдбад был псом-матросом смешанной породы на борту резака береговой охраны США Джорджа У. Кэмпбелла.

Он служил 11 лет в морской службе Береговой охраны и участвовал в бою во время Второй мировой войны.

Собака была предназначена в качестве подарка подруге главного судьи, но в квартире у нее собак содержать не разрешали. Синдбад присоединился к Береговой охране, поставив свою лапку на свои собственные документы для призыва, и получил собственный идентификационный номер службы.

В конечном итоге пес был награжден медалями Американской военной службы — "За Американскую кампанию", "За Европейско-африканско-средневосточную кампанию", "За Азиатско-тихоокеанскую кампанию", а также — медалью Победы в Великой Отечественной войне и медалью за службу в военно-морском флоте.

Продолжение следует...

Источник фото: pxhere.com

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