Кошачья агрессия: причины и способы борьбы

Многие владельцы сталкиваются с беспардонным поведением кошек, которые вырастают и превращаются в непослушных безобразников, начиная терроризировать весь дом. Хотя, казалось бы, никакого повода для этого нет. Почему кошка кусается?

Зачастую кошки больше всего нападают на людей, которые являются для них самыми близкими. Бывает, что хозяин недоумевает: почему я, человек, который кормит кота, убирает за ним и играет, оказываюсь подвержен самым агрессивным нападкам?!

Кошачьи укусы очень неприятны, долго заживают и могут вызвать сильную инфекцию из-за микробов, обитающих во рту у питомца.

Причины "плохого" поведения

Во-первых, оно может быть просто следствием естественного инстинкта хищника. Иногда коты могут слишком увлечься игрой, и тогда в них просыпаются их врожденные животные инстинкты.

Важно воспитывать питомца с его самых первых дней жизни в доме. Во время игры с кошкой не советуют играть с ней руками или ногами. Для этого существуют специальные игрушки, имитирующие противника.

Незнакомые запахи могут также раздражать кошку и вселять в нее чувство страха. Но, поскольку воображаемый враг не появляется на горизонте, возбужденная кошка начинает нападать на ближайшую жертву — хозяина.

Чувство страха выходит далеко за пределы просто инстинктов. Кошки в принципе легко подвержены стрессу, и любые резкие перемены вызывают у них дискомфорт.

Поэтому в состоянии страха кошки ведут себя агрессивно. Нельзя наказывать питомцев или кричать на них, если они укусили в такой ситуации. Когда кошка почувствует себя в безопасности, она обязательно успокоится.

Чувство боли тоже может порождать у животного агрессию. Особенно это заметно, если питомец кусается и царапается при попытке взять его на руки или дотронуться до больного места.

Таким образом животное пытается дать понять хозяину, что что-то не так. В этом случае необходима срочная консультация ветеринара.

Методы решения проблемы агрессии

Прежде всего необходимо понять, что наказание не поможет. Ни в коем случае нельзя ругать питомца, и уж тем более бить. Проблема только усугубится, потому что стрессовая ситуация усилится.

Важно показать животному, что вы любите его и проявляете терпение в ответ на агрессию.

Можно купить питомцу в зоомагазине специальные игрушки, которые он мог бы грызть и мять, но ни в коем случае не позволяйте животному использовать в этом качестве ваши конечности.

Если кошка в вас вцепилась и не хочет отпускать, не совершайте резких движений — это только еще больше раззадорит животное. Попробуйте пальцем пощекотать десны животному — кошки этого крайне не любят и точно вас отпустят.

Если укус или царапина стали последствием игры, нужно строго сказать кошке "нет" и оставить ее одну. Опять-таки, без криков и проявлений недовольства. Тогда животное поймет, что его поведение вызывает негативную реакцию.

Если питомец в продолжение игры снова нападает на вас, можно брызнуть ему немного воды в мордочку или накинуть какую-нибудь тряпку.

Погремушки также спасают — кошки крайне не любят громких звуков, и тогда проявление агрессии будут у них ассоциироваться с неприятным звуком.

Причиной недоброжелательного поведения питомца может стать и чрезмерная избалованность. Помните, что как и у людей, у всех питомцев разные характеры, и если некоторые понимают своего хозяина с полуслова, к другим требуется индивидуальный подход.

Источник фото: pxhere.com

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