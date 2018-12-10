Еноту в доме не место. Еще четыре причины

Еноты выглядят милыми и ласковыми, но поверьте, как домашние любимцы они не лучший выбор. Еще четыре причины, почему енот никогда не сможет стать покладистым и комфортным домашним животным.
Читайте о первых шести причинах
7. Если вам нужно уехать или вы хотите просто отправиться в путешествие вдали от дома, найти енот-ситтера может быть еще сложнее, чем найти ветеринара для вашего енота.
8. Еноты — первоклассные воришки. Вот почему их называют "замаскированными бандитами". Эти очаровательные маленькие человекоподобные пальцы на его передних лапах вполне способны взломать практически любое запертое или иным образом защищенное место в вашем доме.
9. Енот, как и любое домашнее животное, требует много времени, внимания и профессионального наблюдения — в течение десяти или 15 лет, что является нормальной продолжительностью жизни здорового ухоженного енота. И вы должны обучить и поставить кого-то ответственного по уходу за ним, если вдруг с вами что-то случится, потому что если енота держат в качестве домашнего животного, потом его нельзя отпустить обратно в дикую природу.
10. Еноты активно реагируют на все окружающее, когда они недовольны или переживают какой-либо гормональный период. Их естественный инстинкт — укусить, когда они злятся, расстраиваются или подвергаются стрессу. Также некоторые владельцы часто делятся рассказами о том, что еноты, если чем-то недовольны, могут делать то, что не обрадует вас: "пересаживают" домашние растения, выдирают пуговицы из одежды, перекладывают ваши вещи в другие места и иногда справляют на них нужду в полной мере, опрокидывают чашки с водой или чем-то другим, сбрасывают все содержимое книжных шкафов и стягивают простыни.
Почему бы не завести "традиционного" домашнего питомца?
Естественно, всегда найдутся страстные защитники енота как домашнего животного. Тем не менее опыт многих людей заключается в том, что многие легально приобретенные детеныши-еноты растут, затем они превращаются в непредсказуемых взрослых зверей, в конечном итоге возникают проблемы с поведением, и в конце концов они подвергаются эвтаназии. Наш долг предотвратить это, не поощряя людей, которые хотят приобрести дикое животное в качестве домашнего, чтобы просто похвастаться своим выбором.
Незаконно заботиться о диких животных без лицензии. И надо признать, это справедливый закон, так как он защищает диких животных (гарантируя им надлежащий уход, в котором они нуждаются), а также защищает общественность (дикие животные несут много паразитов и инфекционных заболеваний, которые могут нанести вред или вообще убить людей). Непременно свяжитесь со специалистами, если вы найдете дикое животное, которое нуждается в помощи.
Помните и имейте в виду, что в приютах по всей стране есть много бездомных домашних питомцев — собак, кошек, птиц, хомяков, песчанок, кроликов и т. д., которые всегда будут благодарны за место в вашем доме и сердце. Может быть, стоит рассмотреть именно этот вариант? Зачем приносить домой дикое животное, предпочитающее жить в дикой природе, когда так много домашних питомцев в приютах ждут и надеются на вашу любовь?
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