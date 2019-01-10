Мал золотник: семь миниатюрных собак, которые не позволят скучать

Часть первая: Миниатюрные собаки: правила выбора и три популярные породы

Чихуахуа

Эта ласковая порода (шесть фунтов и меньше), осознающая себя большой личностью, посвящает себя людям, но ее темперамент может варьироваться от сдержанного и дружелюбного до агрессивного. Она также является очень громкой — нужно подумать о маленьких детях, если они есть у вас или соседей.

Такса

Представитель пород гончих собак — эта порода (11 фунтов и менее в возрасте от 12 месяцев) имеет громкую и яркую натуру. Они нуждаются в регулярных нагрузках и компании, требуют внимания владельца. Таксы бесстрашно защищают своих владельцев и являются отличными сторожевыми, плюс они любят проводить время со своими хозяевами!

Той-пудель

"Игрушечный" пудель (с высотой в холке 10 дюймов или меньше) — на деле меньше, чем миниатюрный пудель. Это энергичная и очень умная собака, что делает ее отличным домашним животным для семьи. Однако у этих прелестных собак есть склонность к лаю, и они требуют регулярного ухода за шерстью.

Пекинес

Несмотря на свои львиные черты, эта порода (не превышающая 14 фунтов) — нежная и веселая. Пекинесы — отличный выбор для небольшого жилья, потому что любят находиться дома. Но они могут быть несколько упрямыми и громко храпят.

Шпиц

Эта пухлая порода радует людей своей миниатюрностью (вес шпица — от трех до семи фунтов) и игривым характером. Они — идеальные товарищи для взрослых и детей, однако часто лают. Из-за озорства и энергии эта порода требует много времени для игры.

Ши-тцу

Дружелюбная и лояльная порода (от 9 до 16 фунтов). Эти щенки требуют большого внимания и регулярного ухода. Они могут быть немного упрямыми, но любят детей, что делает их прекрасными компаньонами.

Миниатюрный пинчер

Миниатюрный пинчер (высота в холке от 10 до 12 дюймов) — более древняя порода, чем доберман-пинчер. Слово "миниатюрный" в названии описывает размер животного.

Очень энергичная собака — она любит играть в бросание палок и мячей и может бегать за мелкими животными. Такие питомцы долго не устают (это следует учитывать) и ненавидят холодную погоду, что требует содержания их в хорошо отапливаемом помещении.

Источник фото: pxhere.com

Читайте также:

Самые модные маленькие собачки

Названа новая самая маленькая собака мира