Морда на обложке: поговорим о питомцах с мировой известностью

Конечно, среди животных есть свои знаменитости. Кого-то снимали в популярном кино, кому-то доверили съемки в рекламе именитого бренда или — появление на обложке глянцевого журнала, а на кого-то примеряют дизайнерскую одежду для животных во время модного показа.

Стоит ли говорить о популярности животных в "Инстаграме". Есть и питомцы, известные благодаря своим звездным хозяевам.

Такова, например, кошка Карла Лагерфельда — Шупетт, которая проживает в королевских условиях, имеет слуг, собственную комнату и многое-многое другое.

Эта кошка воспринимается как личность не только ее хозяином. У нее имеется аккаунт в "Твиттере" и личный дневник. Неоднократно Шупетт появлялась на обложках журналов, участвовала в фотосессиях. Кошка наверняка известна большому количеству людей.

Собака Невилл Джейкобс, пожалуй, — одна из самых модных собак в мире на сегодня.

Недавно вышла книга о Невилле, что стало радостной новостью для всех, кто следит за модным питомцем. Конечно, Невилл живет скромнее Шупетт, но у него есть личный фотограф, чем не может похвастаться множество людей, не говоря уже о животных.

Жизнь Невилла разнообразна и интересна, ее события освещаются в "Инстаграме". Лучший друг Невилла — Чарли. Этот пес снимается для журналов, его отлично одевают, и он также популярен.

Собаки Уильяма Вегмана — потрясающие веймаранеры — являются, само собой, главными героями работ хозяина.

Художник Вегман в своей деятельности начал задействовать собак еще в семидесятых годах прошлого века. Этот прием открыл для него новое поле деятельности.

Ман Рэй и Фэй Рэй — первые веймаранеры мастера, его вдохновители и герои произведений. Вегман создал множество работ, посвященных собакам. Их можно увидеть в рекламе, журналах, а также книгах.

Помимо собак и кошек, среди животных, которые связаны с популярностью и модой, можно встретить также и лошадь Долли, принадлежащую модели Эди Кэмпбелл.

С Долли можно познакомиться, изучив рекламную кампанию Lanvin 2014 года. Это была первая съемка Долли. Лошадь продолжила сниматься и позднее: следующим шагом стала короткометражка для Vogue. com.

Модельная карьера — не основное занятие Долли, но, возможно, мы еще увидим лошадку на глянцевых страницах или в рекламе.

Кошка певицы Тейлор Свифт, Оливия, не только стала моделью, ее образ поучаствовал в дизайне кед, созданных Тейлор. Свифт захотела увековечить портрет любимицы и выпустила кеды с уникальным дизайном.

Также необычной моделью является Сесиль — крольчиха Кары Делевинь.

Источник фото: "Инстаграм" Тейлор Свифт

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