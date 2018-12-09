Еноту в доме не место. Шесть причин

Еноты выглядят милыми и ласковыми, но поверьте, как домашние любимцы они не лучший выбор. Шесть причин, почему енот никогда не сможет стать покладистым и комфортным домашним животным.

1. "Енот" и "домашнее животное" — взаимоисключающие понятия. Еноты — это дикие, а не домашние животные, и даже "прирученные" требуют чрезвычайно высокого уровня ответственности за содержание, и им необходим по-настоящему опытный, знающий опекун. Даже несколько поколений "прирученных" енотов по-прежнему демонстрируют все свои дикие инстинкты на протяжении всей их жизни.

2. В некоторых штатах США просто запрещено держать енотов в качестве домашних животных. И это правильно.

3. Жилье для енота может быть непреодолимой задачей. Позволить ему управлять вашим домом не представляется возможным, так как этот маленький зверек — настоящий разрушитель всех вещей (в том числе дверных проемов и мебели) и непредсказуем в поведении как для людей, так и для других домашних животных. Тем не менее запирание енота в клетке, спальне или другом ограниченном пространстве просто превращает ваш уход в бесчеловечный для дикого зверя.

4. Еноты нелегко обучаются на дому, поэтому, если вы не сможете последовательно обучить его использовать ящик для мусора или убедить его ходить на поводке, а также не будете выводить на улицу по его непредсказуемому графику, чтобы он мог сделать свои дела, он вскоре попытается сбежать из вашего дома.

5. Еноты — это не просто дикие, они еще и опасные животные. Они спокойно могут укусить членов семьи, домашних животных, гостей, их детей и других живых существ. Еноты могут также переносить злокачественных паразитов и инфекционные заболевания (включая бешенство), которые представляют угрозу для человека. В переводе на простой язык: еноты — это ваша медицинская и страховая ответственность.

6. Многие ветеринары практически не имеют опыта лечения енотов, поэтому найти медицинское обслуживание для больного енота может оказаться непомерно сложной задачей. При посещении ветеринара вы должны показать доказательство, свидетельство о покупке. Иначе никто не станет вас даже слушать, если будет понятно, что вы не незаконно вывезли животное из дикой природы. Если у вас есть енот, который был привезен из дикой местности, его спокойно могут конфисковать и потребовать заплатить штраф в очень большом размере.

Фото: twitter.com/@Johnson88Ben

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